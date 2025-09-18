Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2026 ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και το Κίνημα ΑΛΜΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, είχε μία «εθιμοτυπική συνάντηση με το Κίνημα ΑΛΜΑ», η οποία «διευθετήθηκε από ένα κοινό φίλο των δύο κομμάτων».

Το Κόμμα για τα Ζώα προσθέτει, δε, ότι «ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση», κατά την διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση για τη δράση των δύο φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ