Παραπλανητική χαρακτηρίζει το Άλμα την παρουσίαση της Κυβέρνησης ότι η συμμόρφωση με την Έκθεση GRECO ανέρχεται στο 85%, κάνοντας λόγο για "επικοινωνιακή διαχείριση" εκ μέρους της.

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα αναφέρει ότι πλήρης συμμόρφωση υπήρξε μόνο στο 27%, ενώ για το 59% των συστάσεων υπήρξε μερική συμμόρφωση, την ίδια ώρα που για 14% των συστάσεων υπήρξε μη συμμόρφωση. Επιπλέον, προσθέτει ότι η όποια συμμόρφωση προήλθε, όχι από πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αλλά από νόμους που ψήφισε η Βουλή.

"Η πραγματικότητα είναι ότι στα κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιοκρατίας η Κυβέρνηση δεν τόλμησε να αγγίξει το κατεστημένο. Γιατί η ίδια είναι μέρος του κατεστημένου. Σαρξ εκ της σαρκός. Η Κύπρος αξίζει θεσμούς που εμπνέουν εμπιστοσύνη, όχι ωραιοποιημένες δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματικότητα", αναφέρεται στην ανακοίνωση.