Το θέμα της επιτήρησης των μαθητών των δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες εξέτασε αυτεπάγγελτα, την Τετάρτη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη.

Το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι εντός 15 ημερών θα παρουσιάσει τις εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι από τη συζήτηση του θέματος προέκυψε η ανάγκη να ενημερωθούν οι διευθύνσεις των δημοτικών σχολείων και να επιλέξουν την κατάλληλη διαδικασία για την επιτήρηση αυτών των παιδιών.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η Επιτροπή Παιδείας ζήτησε να ενημερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, προσθέτοντας ότι αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας εντός 15 ημερών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, δήλωσε ότι η επιτήρηση των μαθητών των δημοτικών σχολείων αποτελεί «ορθό αίτημα, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να καταλήξουμε σε λύσεις».

Επεσήμανε ότι ήδη υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, όπως οι σχολικοί τροχονόμοι, οι οποίοι, σε συνεννόηση με τις οικείες Σχολικές Εφορείες και το Υπουργείο Παιδείας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, εάν τροποποιηθούν τα σχέδια υπηρεσίας τους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε πως «δυστυχώς διαπιστώνεται ξανά ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών μας μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους, δηλαδή μετά τις 13:05».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η έγκαιρη παραλαβή των παιδιών αποτελεί πρώτιστα ευθύνη των γονιών και κηδεμόνων, ωστόσο τα συχνά περιστατικά που αναφέρονται, είτε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, είτε εξαιτίας αυξημένης τροχαίας κίνησης, και κυρίως λόγω έλλειψης ικανοποιητικών χώρων στάθμευσης γύρω από τα σχολεία, καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση και ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου των κανονισμών».

«Συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας να μας παρουσιάσει εντός 15 ημερών συγκεκριμένες εισηγήσεις είτε για τροποποίηση των κανονισμών είτε για εφαρμογή πρακτικής και άμεσα υλοποιήσιμης λύσης επιτήρησης με σχετική εγκύκλιο, ειδικά για τους μαθητές των μικρών ηλικιών, στις περιπτώσεις καθυστερημένης παραλαβής», πρόσθεσε.