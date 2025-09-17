Η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για το άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό δήλωσε ο νεοδιορισθείς πρέσβης της Κύπρου στην Ουκρανία, Μιχάλης Φιρίλλας σύμφωνα με το Interfax.

«Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει έμμεση ασφάλεια: οικονομική, κοινωνική, σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς κανόνες και αξίες, καθώς και τις ελευθερίες των πολιτών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν κατά την προεδρία μας για να ανοίξουν διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία σε τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου», τόνισε ο κ. Φιρίλλας σε συνάντησή του με εκπρόσωπο του Interfax-Ukraine.

Ο διπλωμάτης επεσήμανε ότι η κυπριακή πλευρά συνεργάζεται στενά στο ζήτημα αυτό με τη Δανία και την Πολωνία, καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στις Βρυξέλλες. «Θέλουμε να δούμε πρόοδο – αυτό είναι το κοινό συμπέρασμα που μας ενώνει με τους Πολωνούς και Δανούς συναδέλφους, όπως και με όλες τις αρμόδιες δομές της ΕΕ», είπε.





Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος στηρίζει ακλόνητα την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας.

Σχολιάζοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, ο κ. Φιρίλλας τόνισε τη σημασία διατήρησης της αρχής της ομοφωνίας. «Αυτή είναι η θέση πολλών μικρών χωρών. Πρόκειται για ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής διαδικασίας στην Ευρώπη – όχι για να κρατά κάποιος άλλον όμηρο, αλλά ως μηχανισμός έκφρασης των εθνικών συμφερόντων», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, η Δανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Πολωνία και θα την κατέχει έως το τέλος του έτους. Ακολούθως, την 1η Ιανουαρίου 2026, τη σκυτάλη θα παραλάβει η Κύπρος.