Με σκληρή ανακοίνωση το ΑΚΕΛ καταγγέλλει τη νέα χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως όλεθρο ανείπωτων διαστάσεων και κατηγορώντας την κυπριακή κυβέρνηση για «συγκάλυψη» των ισραηλινών εγκλημάτων.



Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:





Η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για ολοκληρωτική καταστροφή και κατάληψη της πόλης της Γάζας κλιμακώνει ασύλληπτα τον όλεθρο, τις μαζικές δολοφονίες και τον ξεριζωμό δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Η βαρβαρότητα της ισραηλινής πολεμικής μηχανής συνιστά κόλαση επί της γης για τον παλαιστινιακό λαό με πρώτα θύματα τους αμάχους και τα παιδιά. Όλα τα προσχήματα και τα ψέματα που πρόβαλε το Ισραήλ ξεγυμνώθηκαν και εξέθεσαν όσους τα υιοθέτησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι το ισραηλινό καθεστώς είναι αποφασισμένο να επεκτείνει την κατοχή και τον εποικισμό σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη και για αυτό τον λόγο διαπράττει τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού.

Η ανοικτή στήριξη στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ, η υποκρισία της Ε.Ε. αλλά και η αδράνεια της διεθνούς κοινότητας μπροστά στην πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα συνιστά ντροπή για τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Η δε κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει τη στάση συγκάλυψης της γενοκτονίας ενώ ακόμα και αυτές τις ώρες, υπουργοί της κυπριακής κυβέρνησης επισκέπτονται το Ισραήλ και συνάπτουν συμφωνίες με το καθεστώς. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει και τώρα ότι η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και κάθε αρχής ηθικής και ανθρωπιάς, όχι μόνο δεν υπηρετεί το συμφέρον της πατρίδας, αλλά θα επιστρέψει μπούμερανγκ σε βάρος της Κύπρου και του λαού της. Υπενθυμίζει επίσης ότι το διεθνές δίκαιο, η σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αλλά και αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων υποδεικνύουν ότι τα τρίτα κράτη έχουν και νομική υποχρέωση να δράσουν για να τερματιστούν τα ισραηλινά εγκλήματα.

Σε αυτό το σταυροδρόμι της Ιστορίας στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα, το ΑΚΕΛ ενώνει τη φωνή του με τα εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που είναι στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, στο πλευρό της ειρήνης και του δικαίου. Ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε δραστικά μέτρα πίεσης και απομόνωσης του ισραηλινού καθεστώτος, προκειμένου να τερματιστεί τη γενοκτονία και την κατοχή, για να ανοίξει ο δρόμος για τη δικαίωση και την ελευθερία του παλαιστινιακού λαού.