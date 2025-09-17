Έντονη ανησυχία για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ, καταδικάζοντας την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ εξέφρασε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, σε παρέμβασή της την Τρίτη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρεται, τη συνάντηση απασχόλησαν η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Οκτωβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, ο νομοθετικός προγραμματισμός της ΕΕ για το 2026, η οριζόντια συζήτηση για το κράτος δικαίου, καθώς και η κατάσταση του κράτους δικαίου σε τέσσερις επιλεγμένες υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις στη βάση της ημερήσιας διάταξης, στην οποία περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η στέγαση και η μετανάστευση.

Στην παρέμβασή της, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Πολωνία και τη Ρουμανία για την πρόσφατη πρωτοφανή παραβίαση του εναέριου χώρου των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση που απειλεί τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.

Η ΕΕ πρέπει να είναι ξεκάθαρη και σαφής όσον αφορά τέτοιες παραβιάσεις, όπου και να συμβαίνουν και από όπου και να προέρχονται, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο της ΕΕ στο σύνολό του, τόνισε. Επανέλαβε ακόμα τη θέση της Κύπρου υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, βάση της αρχής πως τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία.

Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, η κ. Ραουνά επαναδιατύπωσε τη σταθερή θέση αρχών της Κύπρου υπέρ της κατάπαυσης του πυρός, της απελευθέρωσης των ομήρων χωρίς όρους και της ανεμπόδιστης πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στη Γάζα. Η Χαμάς, πρόσθεσε, είναι τρομοκρατική οργάνωση και δεν πρέπει να διαδραματίζει κανέναν ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Αυτό είναι αναγκαίο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή στη βάση της λύσης δύο κρατών, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ, καταδικάζοντας την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ. Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση στη Γάζα και τον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας. Ενημέρωσε τους ομολόγους της για την πρόσφατη μεταφορά 1200 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του διαδρόμου Αμάλθεια, προσθέτοντας πως ακόμα ένα φορτίο αναμένεται να αναχωρήσει εντός του μήνα, σημειώνεται

Σε ό,τι αφορά στην Ασφάλεια και την Άμυνα, η κα Ραουνά ανέφερε πως η Κύπρος αναμένει την κατάθεση του οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίτευξη του στόχου της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ μέχρι το 2030. Το πρόγραμμα SAFE είναι ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με ομονοούντα τρίτα κράτη, επεσήμανε. Επανέλαβε την πεποίθηση της Κύπρου πως τρίτες χώρες που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας της ΕΕ και των κρατών μελών της δεν μπορούν να συμμετέχουν στο SAFE.

Σε σχέση με το θέμα της στέγασης –που θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου, αλλά και κεντρική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ– η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, αφού σημείωσε ότι τα θέματα στέγασης αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, τόνισε ότι οι προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κοινές. Καλωσόρισε την πρωτοβουλία για θέσπιση Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσβάσιμης Στέγασης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει ειδικό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στην Κύπρο στις 11 με 12 Μαΐου 2026, όπου και θα παρουσιαστεί το σχέδιο.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των υπόλοιπων εργασιών του Συμβουλίου, οι αρμόδιοι Υπουργοί είχαν οριζόντια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ για το 2025.

Η Υφυπουργός τόνισε τη σημασία που έχει ο δομημένος διάλογος που γίνεται για το κράτος δικαίου, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, και υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία παρέχει την ευκαιρία στα κράτη μέλη να δράσουν με αποφασιστικότητα.

Η Κύπρος, πρόσθεσε, θεωρεί πολύ σημαντικές τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας την πρόοδο που καταγράφεται στην ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αλλά αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνέχιση των προσπαθειών.

Σε σχέση με την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία, η κ. Ραουνά χαρακτήρισε τις σχετικές εκθέσεις της Κομισιόν μια ισορροπημένη αποτίμηση, και επεσήμανε πως οι εκθέσεις πρέπει να ερμηνεύονται ως οδικός χάρτης και εργαλείο στήριξης.

Σε ανταλλαγή απόψεων για τον ετήσιο και πολυετή νομοθετικό προγραμματισμό της ΕΕ σε συνέχεια επιστολής πρόθεσης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υπό το πρίσμα της ομιλίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση στην Ένωση, η Υφυπουργός καλωσόρισε το γεγονός ότι επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αυτονομίας και ενοποίηση της ΕΕ όχι μόνο όσον αφορά στην αγορά, αλλά και σε θέματα ενέργειας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η θαλάσσια και η υδάτινη ασφάλεια.

Χαιρέτισε, ακόμα, τη σημασία που δίνεται στην απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία και τη σημασία της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, η οποία θα απασχολήσει την Κυπριακή Προεδρία. Η κ. Ραουνά υπογράμμισε περαιτέρω την ανάγκη προστασίας όλων των συνόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής Μεσογείου. Τόνισε, επίσης, τη σημασία ενίσχυσης των σχέσεων με χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων, μέσω εμπορικών συμφωνιών. Αναφέρθηκε δε στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, του οποίου η υλοποίηση θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Υφυπουργός έκανε ειδική μνεία στην ανάγκη για συλλογική προσπάθεια προς αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πρόσφατες φονικές πυρκαγιές στην Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσόρισε την εξαγγελία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Ursula von der Leyen για δημιουργία ευρωπαϊκού περιφερειακού κέντρου πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Πριν την έναρξη της συνάντησης, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα συμμετείχε στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για το άνοιγμα του τέταρτου συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την Αλβανία, στην παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας.

Στην τοποθέτησή της, η κ. Ραουνά χαιρέτησε την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα, ενθαρρύνοντας την να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, ειδικά ως προς τα θεμελιώδη. Διαβεβαίωσε ότι η διεύρυνση αποτελεί εκ των βασικών προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρία, και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ετοιμότητά μας, όπως εργαστούμε προς επίτευξη περαιτέρω απτής προόδου για όλα τα υποψήφια κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ