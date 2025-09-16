Η θυσία των ηρώων μας θα δικαιωθεί μόνο μέσα από την επίτευξη του κορυφαίου μας στόχου για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Στα βήματα των ηρώων: Από την Τραπεζούντα στην Πάφο», στη μνήμη των Νίκου Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλληκαρίδη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό και και τη σημασία της βαθιάς ιστορικής γνώσης, επισημαίνοντας ότι η γνώση αυτή «σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν λειτουργεί ενάντια στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός μας».

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συνεχής αγώνας και εγρήγορση, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Αντλούμε δύναμη από την αγωνιστικότητα των προγόνων μας και η θυσία των ηρώων μας αποτελεί πηγή έμπνευσης. Είναι ο φάρος που φωτίζει τον δρόμο μας και ορίζει τη ρότα μας προς την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος συνεχάρη το Υπουργείο Παιδείας καθώς και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αναφέροντας ότι αυτή είναι αφιερωμένη σε «δύο εθνομάρτυρες, οι οποίοι έζησαν σε δύο διαφορετικές εποχές, σε δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους γεωγραφικές περιοχές, αλλά που είχαν το ίδιο τραγικό τέλος, γιατί επέλεξαν να παραμείνουν πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά τους».

Συνεχάρη ακόμη τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και το νεοσύστατο Σωματείο Ελλήνων Ποντίων Πάφου για τη δική τους συμβολή, όπως και τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Πάφου και το Α΄Λύκειο Πάφου για τη συμβοολή τους στην εκδήλωση.

Ανέφερε, ακολούθως, ότι ο Νίκος Καπετανίδης, δημοσιογράφος στην Τραπεζούντα, ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας του Πόντου και της Ένωσής με την Ελλάδα. «Μέσα από τις στήλες των εφημερίδων, κατέγραφε επώνυμα τα τουρκικά εγκλήματα, τις διώξεις, τις λεηλασίες σε βάρος των Ελλήνων αλλά και των Αρμενίων», είπε. Σημείωσε ότι για τη δράση του κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921, στην Αμάσεια.

«Τριάντα έξι χρόνια μετά τον απαγχονισμό του Νίκου Καπετανίδη, το ίδιο τραγικό τέλος βρήκε στην Κύπρο από το βρετανικό αποικιοκρατικό καθεστώς ο 18χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο έφηβος ποιητής από την Τσάδα, της Πάφου, ο ήρωας της ΕΟΚΑ, που ο αγώνας και η δράση του είχε προ πολλού ξεπεράσει τα μικρά γεωγραφικά όρια του Κυπριακού Ελληνισμού», συμπλήρωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Μετά από ένα χρόνο στα βουνά της Πάφου, ο Παλληκαρίδης συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 1956 κοντά στο χωριό Λυσός. Αφού βασανίστηκε, οδηγήθηκε στη Λευκωσία, όπου με πρωτοφανή ταχύτητα δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι μετέφερε ένα ασυναρμολόγητο οπλοπολυβόλο», σημείωσε ο Πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι ο Παλληκαρίδης εκτελέστηκε για τη δράση του διά απαγχονισμού.

«Οι Έλληνες της Κύπρου, οι Έλληνες του Πόντου γνωρίζουμε πολύ καλά τον πόνο της προσφυγιάς. Γιατί πέραν όλων των άλλων δεσμών, κουβαλούμε και οι δύο μας το άχθος του βίαιου ξεριζωμού. Τα βιώματα, οι πόθοι και οι αγώνες μας είναι κοινοί. Είναι τα νήματα που μας ενώνουν», συνέχισε ο Πρόεδρος.

Είπε ότι γι' αυτό καθιερώθηκε και Ημέρα Μνήμης και Τιμής των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου, ώστε τα παιδιά τους να γνωρίζουν ακριβώς τι συνέβη.

«Προχωρήσαμε συνέχισε , επίσης, στην παραχώρηση τριών υποτροφιών εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε παιδιά ποντιακής, κυπριακής ή ελλαδικής καταγωγής, που σπουδάζουν στις ΗΠΑ, στη μνήμη των δύο ηρώων μας, καθώς και στη μνήμη του δασκάλου, του πρώτου ανθρώπου που μου μίλησε για τον Ποντιακό Ελληνισμό, Χάρη Ψωμιάδη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Ο κ. Χριστοδουλίδης κατέληξε πως «η αρετή και η τόλμη απαιτεί βαθιά γνώση και γνώση πρώτα από όλα του εαυτού σου, δηλαδή της πραγματικής Ιστορίας σου», ενώ πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο «σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν λειτουργεί ενάντια στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός μας και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ