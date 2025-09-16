Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε τροχιά σταθερής και ισχυρής ανάπτυξης όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Συνεχίζουμε την ανοδική πορεία με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη μια χρονιά και παρά τις συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις και στην περιοχή μας αλλά και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και παρά το γεγονός ότι οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης δοκιμάζονται», δήλωσε σε ομιλία του στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν, στην Πάφο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η συνεχής και η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, η πολιτική βούληση για ανάπτυξη με προοπτική, οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί «οι προσπάθειες μας φέρνουν αποτέλεσμα στο να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας».

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται και πριν από το τέλος του 2025 η Κύπρος θα βρίσκεται κάτω από το 60% του ΑΕΠ, ένα ορόσημο που ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και στέλνει μήνυμα σταθερότητας σε πολίτες και εταίρους, τόνισε.

«Μόνο με μια ισχυρή, ανθεκτική, θωρακισμένη οικονομία μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση εκείνων των πολιτικών και έργων που θα βελτιώσουν στην πράξη την ποιότητα ζωής των πολιτών, ασκώντας την ίδια στιγμή στοχευμένη κοινωνική πολιτική», επεσήμανε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ