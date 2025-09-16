Με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν συναντήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου συναντήθηκε σήμερα για να συζητήσουν την ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσιτής στέγης.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι «συζητήσαμε το ζήτημα της στέγης ως μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, στρατηγικά, θέσει ως βασική πολιτική προτεραιότητα το θέμα της προσιτής στέγης, αναγνωρίζοντάς το ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Υπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η Κύπρος χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, το οποίο βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση υπό τη Δανική Προεδρία, με στόχο να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026, κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας.

«Εξίσου σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία είναι η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας τον Μάιο του 2026, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, αλλά και να καθορίσουμε τον οδικό χάρτη για την περίοδο 2028-2035, δεδομένου ότι η Επιτροπή προωθεί την ενσωμάτωση της προσιτής στέγης στην Πολιτική Συνοχής 2028-2035, ως αυτοτελή θεματική προτεραιότητα», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου επεσήμανε επίσης ότι στόχος της Κύπρου κατά την Προεδρία της ΕΕ είναι «να λειτουργήσουμε ως καταλύτης για την υιοθέτηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσιτή στέγη».

Από την πλευρά του, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Επίτροπος Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν ευχαρίστησε τον κ. Ιωάννου για το γεγονός ότι η Κύπρος ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, κατατάσσει ψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα της στέγης. Τόνισε από την πλευρά του ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα και, για αυτόν τον σκοπό, η ίδια η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έχει ζητήσει να καταβληθεί προσπάθεια για ολοκλήρωση του Σχεδίου ακόμη και πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο κ. Γιόργκενσεν διαβεβαίωσε ακόμη ότι η Κομισιόν θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη και ότι θα υπάρχει στενή επαφή μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας για συντονισμό των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο.