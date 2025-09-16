Δεν υπήρξε οποιαδήποτε κατάληξη για το μέλλον του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) κατά τη σημερινή, δίωρη συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, και θα καθοριστεί νέα συνάντηση του Υπουργού με τις συντεχνίες την ερχόμενη Παρασκευή ή τη Δευτέρα για συνέχιση του διαλόγου, σύμφωνα με δηλώσεις των συντεχνιών στο ΚΥΠΕ.

Η συνάντηση της Τρίτης ακολουθεί τη συνάντηση που είχαν το πρωί της περασμένης Δευτέρας με τον Υπουργό Εργασίας οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι δεν προκύπτει κάτι που «να μας δημιουργεί προσδοκία αυτή τη στιγμή για θετική κατάληξη».

«Έχουμε ζητήσει να δοθούν επεξηγήσεις και συγκεκριμενοποίηση των στοιχείων που συνθέτουν τις τέσσερις παραμέτρους που είχε αναγνώσει ο Υπουργός», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι «μπαίνουν και προϋποθέσεις, σε πρώτο στάδιο, τουλάχιστον, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ανατρεπτικά στην ομαλή εξέλιξη του ήδη θεσμού της ΑΤΑ όπως είναι η ποσοστιαία ενδεχόμενη ανάπτυξη».

Αυτό από μόνο του, συνέχισε, «ανατρέπει τη δυνατότητα και την προοπτική ομαλής διευθέτησης του ζητήματος».

Επίσης, ο κ. Μάτσας είπε ότι δεν δόθηκε οποιαδήποτε πρόταση από τον Υπουργό «από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη θεώρηση και προσέγγιση του ζητήματος».

Είπε, ακόμη, ότι εκείνο που χαρακτήρισαν ως πυροτέχνημα που είναι το ΑΤΑ για όλους «φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει συγκεκριμένο και ξεκαθαρισμένο πλαίσιο αλλά είναι λίγο στο γενικόλογο και αόριστο».

Ερωτηθείς αν το θέμα αυτό θα διευθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση, ο κ. Μάτσας εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόθεση είναι να εξαντληθεί η δυνατότητα διευθέτησης του ζητήματος μέσω του διαλόγου.

Ανέφερε ότι υπενθύμισαν στον Υπουργό ότι «αν όντως το εννοούν και είναι στόχος – είναι και διακηρυγμένη θέση δική μας – μπορεί να ξεκινήσει μέσω της διασύνδεσης του κατώτατου μισθού με την ΑΤΑ, την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, της δημιουργίας κινήτρων μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εφαρμόσουν ή εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις».

«Πρέπει να διευκρινιστεί και να ξεκαθαρίσει η πραγματική πρόθεση και συνολικά της ίδιας της Κυβέρνησης», ανέφερε, και πρόσθεσε πως «οι διευκρινιστικού χαρακτήρα απαντήσεις που έχουμε λάβει δεν μας δημιουργούν αισιοδοξία αυτή την στιγμή».

Τέλος, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι αναμένεται επανακαθορισμός συνάντησης προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, την Παρασκευή, ή τη Δευτέρα στην οποία «θα ζητήσουμε πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις».

Κληθείς να σχολιάσει τις τέσσερις παραμέτρους της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ, ο κ. Μάτσας είπε ότι δεν θέλει να μπει στην «λογική της σαλαμοποίησης» και πρόσθεσε ότι «η καθολική απόδοση της ΑΤΑ είναι επί της αρχής για σωστή προσέγγιση και είναι σημαντικό που υιοθετείται από την Κυβέρνηση και το συνδικαλιστικό κίνημα».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «υπάρχει διαδικασία η οποία θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που λαμβάνουν την ΑΤΑ μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις και «θα πρέπει να σχεδιαστεί με ένα τρόπο ο οποίος να είναι σωστός, δίκαιος και καθολικός».

«Εκείνο που απορρίπτουμε είναι την κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ που λειτουργεί αποδομητικά στο σύστημα εργασιακών σχέσεων», ανέφερε και πρόσθεσε πως εκείνο που «μας προβληματίζει είναι η αναπτυξιακού χαρακτήρα προϋποθέσεις οι οποίες τελικά λειτουργούν αποδομητικά για τον ίδιο τον θεσμό».

Εξάλλου, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες πήγαν στη συνάντηση για να δουν ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των τεσσάρων παραμέτρων της Κυβέρνησης και πρόσθεσε πως «επιβεβαιώθηκε πως η προσέγγιση της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το τί εννοεί εκσυγχρονισμός της ΑΤΑ αγγίζει την φιλοσοφία της ΑΤΑ».

«Αυτό είναι το θέμα για το οποίο εμείς έχουμε μεγάλες διαφορές και ενστάσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι το άλλο θέμα που είναι η παράμετρος ΑΤΑ για όλους «δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο για το πως πάμε» σε αυτό το θέμα.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε ότι στη συνάντηση προσπαθήσαν να πάρουν «περισσότερη ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας ως προς τις ανακοινώσεις που μας έκανε, παραμονές παναπεργίας».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι τρεις παράμετροι, με εξαίρεση την καθολική ΑΤΑ, αλλοιώνουν την φιλοσοφία του θεσμού, δηλαδή, όπως εξήγησε, «να υπάρχει δικαιότερη ΑΤΑ, σημαίνει πιθανώς κλιμακωτή ΑΤΑ που δεν θα θεωρείται ΑΤΑ».

«Από τη στιγμή μάλιστα που δεν θα αποδίδεται ΑΤΑ, πέραν του 100% στους χαμηλόμισθους», ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτό από μόνο του δημιουργεί αλλοίωση στον θεσμό.

Αναφερόμενος στο δεύτερο σημείο, ότι θα πρέπει να υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην οικονομία, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ είπε ότι αυτό ήδη υπάρχει στη μεταβατική συμφωνία και «προνοείται ότι για να ενεργοποιείται ο θεσμός της ΑΤΑ πρέπει το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου, οι ρυθμοί να είναι θετικοί».

«Δεν μπορούμε να έρθουμε και να βάλλουμε ότι πρέπει να είναι 1%, 2 ή 3% θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την άλλη παράμετρο που είναι να μην ανατροφοδοτείται ο πληθωρισμός, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι «αυτό ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει», δηλαδή αυξάνουμε την ΑΤΑ και ανατροφοδοτεί ο πληθωρισμός λόγω υπερβολικής κατανάλωσης, αυξάνοντας τις τιμές.

Αυτές οι τρεις παράμετροι στην ουσία αλλοιώνουν το θεσμό της ΑΤΑ, υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι ζήτησαν περισσότερες εξηγήσεις για αυτά τα τρία σημεία και «δεν μας έχουν δοθεί συγκεκριμένα πράγματα» και πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος, πιθανόν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα που αφορά την καθολική εφαρμογή και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι ούτε για αυτό το θέμα «μας δόθηκε κάτι συγκεκριμένο και ζητήσαμε να δούμε αν θα γίνει μέσω νομοθετικής ρύθμισης ή μέσω επέκτασης στον κατώτατο μισθό».

Ανέφερε επίσης ότι ανέλυσαν κάποιους άλλους τρόπους, για παράδειγμα, να υιοθετηθεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στο 80%.

«Είναι κάτι που η Κυβέρνηση αρνείται να κάνει», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ είπε ότι «όλα συζητούνται και είναι στο τραπέζι».

«Ζητήσαμε από τον Υπουργό να επεκταθεί η ΑΤΑ και όπου υπάρχουν συλλογικές σύμβασεις να εφαρμόζονται και να τηρούνται καθολικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένουν τη συνέχιση του διαλόγου.

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι έρχονται από μία παναπεργία και έχουν «σαφή εντολή από τον κόσμο» και με βάση αυτή την εντολή πορεύονται, προσθέτοντας ότι «τα χρονικά περιθώρια είναι στενά».

«Πολύ σύντομα θα πρέπει να έχουμε πιο σαφείς ενδείξεις από τον Υπουργό, έτσι ώστε να συγκαλέσουμε πανσυνδικαλιστική, να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και ανάλογα να πράξουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ