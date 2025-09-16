Στις εργασίες της 55ης Συνόδου της Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στη Γενεύη, συμμετείχε σήμερα ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τις εργασίες της Συνόδου, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και ενημερώθηκαν για τις προετοιμασίες της 14ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (MC14), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Καμερούν, τον Μάρτιο του 2026.

Κατά τη συζήτηση για τον προγραμματισμό της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης που θα διεξαχθεί στο περιθώριο της MC14, ο κ. Νεοφύτου επεσήμανε τη σημασία συζήτησης θεμάτων, που άπτονται της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο εμπόριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες και πιο ευάλωτες οικονομίες.

Επιπρόσθετα, είπε ότι τη Διάσκεψη πρέπει να απασχολήσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο ψηφιακό εμπόριο και στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη σχέση εμπορίου και κλιματικής δράσης, στην επισιτιστική ασφάλεια και την βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Υπογράμμισε, ακολούθως, ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα και όπου η επιβολή δασμών χρησιμοποιείται μονομερώς ως εργαλείο για την επίτευξη εθνικών δημοσιονομικών στόχων, επιβάλλεται η μετατροπή της σημερινής κρίσης σε ευκαιρία, ώστε να προχωρήσει η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, διαδικασία κατά την οποία τα κοινοβούλια πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο.

Τέλος, ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στην ανάγκη ανανέωσης της δέσμευσης των κρατών μελών του ΠΟΕ σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, ενώ επισήμανε ότι η θέσπιση σαφέστερων μηχανισμών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης αποτελεί βασική προϋπόθεση, προκειμένου να αποκτήσουν οι συστάσεις της απτό πολιτικό βάρος, τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

