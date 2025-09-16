Στο Μεσημέρι και Κάτι βρέθηκε ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Σχολίασε φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, ΑΤΑ, τα ρεπορτάζ για το παρακράτος στο οργανωμένο έγκλημα και την έκθεση συμμόρφωσης της επιτροπής ΓΚΡΕΚΟ. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις σχέσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το κόμμα.

Αρχικά ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι. «Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ισοζύγιο μεταξύ των έμμεσων και των άμεσων φορολογιών γιατί οι έμμεσες φορολογίες είναι τυφλές. Πληρώνουμε όλοι. Ενώ οι άμεσες φορολογίες μπορεί να είναι στοχευμένες έτσι ώστε να προστατεύουμε τα μικρομεσαία στρώματα και να φορολογούνται αυτοί που μπορούν να τη χάνουν τέτοιες φορολογίες. Η Κύπρος έχει πολύ ψηλότερο μέσο όρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα έσοδα του κράτους από έμμεσες φορολογίες. Δηλαδή το ΦΠΑ που πληρώνουμε σε διάφορα προϊόντα. Εδώ εισηγούμαστε να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις έτσι ώστε να ελαφρυνθούν τα μικρομεσαία στρώματα με τη μείωση ή τον μηδενισμό του συντελεστή ΦΠΑ σε ήδη πρώτης ανάγκης και για τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 50%. Την ίδια ώρα εισηγούμαστε όπως η κυβέρνηση, το κράτος για να μπορέσει να έχει τα απαραίτητα εισοδήματα για να κάνει πολιτική τόσο για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και για την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος που δεν φορολογείται όσο θα έπρεπε. Θα πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη εκεί και όπου υπάρχουν στην οικονομία και τρίτον πρέπει να φορολογηθεί υψηλής αξίας ακίνητη περιουσία γιατί από τον καιρό που καταργήσαμε το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2017 έχουν μείνει χωρίς φορολόγηση επαναλαμβάνω υψηλής αξίας ακίνητη περιουσία».

Συνέχισε λέγοντας ότι. «Τα πολλά εκατομμύρια, όχι τα σπίτια ή τα χωράφια που μπορεί να έχει ο κόσμος μιλούμε για τα εκατομμύρια που υπάρχουν σε ακίνητη περιουσία. Την ίδια ώρα για να μην επιβαρύνουμε και άλλο την κοινωνία και την οικονομία ζητούμε μέσα από τις προτάσεις μας να μην επιβληθούν οι λεγόμενες πράσινες φορολογίες που μόνοι μας δεσμευτήκαμε στην ΕΕ να βάλουμε η προηγούμενη κυβέρνηση και θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες.



Σχετικά με το αν έδειξε καλή διάθεση ο Υπουργός να ακούσει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ. «Κοιτάξτε δεν είχαμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε με την έννοια ότι και ο Υπουργός έπρεπε να δει τις προτάσεις. Είναι γι' αυτό που είχαμε πει ότι θα έπρεπε αυτή η συνάντηση να γινόταν πιο νωρίς. Όμως, είπαμε ότι εμείς έχουμε τη διάθεση να έχουμε επιπρόσθετες συναντήσεις τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με τον έφορο φορολογίας ο οποίος ήταν παρόν και επεξήγησε βασικές προδιαγραφές της πρότασης της κυβέρνησης σε σχέση με τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα».

Για το θέμα της ΑΤΑ ο Πρόεδρος του ΑΚΕΛ επισήμανε. «Κοιτάξτε... Πρώτον, η όποια συμφωνία θα πρέπει να βγει μέσα από την συζήτηση που γίνεται. Δεύτερον, η κυβέρνηση η οποία βγήκε με έναν σωστό σύστημα ΆΤΑ για όλους θα πρέπει να δώσει περιεχόμενο σε αυτό το σύστημα γιατί δεν έχει δώσει. Και εμείς λέμε ότι μπορούν να γίνουν συγκεκριμένα βήματα που ήταν και προτάσεις του ΑΚΕΛ έτσι ώστε να βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο βήμα είναι ο κατώτατος μισθός. Να υπάρχει ΆΤΑ δηλαδή στον κατώτατο μισθό έτσι ώστε να προσαρμόζεται ο κατώτατος μισθός με το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού και της τιμές. Και δεύτερον, ότι πρέπει η κυβέρνηση να εργαστεί προς την κατεύθυνση να επανέρθουμε σε ψηλό ποσοστό κάλυψης του ιδιωτικού τομέα με συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που προνοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο 80%. Εμείς κινούμαστε περίπου στο 40-50%. Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί ΆΤΑ στον ιδιωτικό τομέα που σήμερα δεν βρίσκεται σε ψηλόν επίπεδο».



Ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για την κατάληξη. «Δεν είμαι αισιόδοξος και δεν είμαι αισιόδοξος πρώτον διότι, έχουν αυτή τη στάση που έχουν οι εργοδοτικοί σύνδεσμοί αλλά από την άλλη δεν βλέπουμε και αποφασιστικότητα από μέρους της κυβέρνησης. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να σταθεί στο ύψος της δέσμευσης που ανάλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν ήταν υποψήφιος έναντί του συνδικαλιστικού κινήματος. Είχε δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει την ΆΤΑ στην πλήρη της εφαρμογή ότι θα αποκατασταθεί η ΆΤΑ και ότι θα την επεκτείνει περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Ε, λοιπόν θα πρέπει να πράξει ανάλογα».

Σχετικά με τα ρεπορτάζ για το παρακράτος στο οργανωμένο έγκλημα και τις κεντρικές φυλακές που είδαν το φως της δημοσιότητας ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι. «Εμένα μου αρέσει να μιλώ με τεκμήρια. Γι' αυτά τα πράγματα μιλούσαμε στον ουσιώδη χρόνο και όταν παρουσιαζόταν τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και γενικότερα ότι η κατάσταση στις κεντρικές φυλακές περίπου ήταν μοναστήρι. Και εμείς λέγαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά όπως προπαγανδιζόταν ότι όντως ο υπόκοσμος δρούσε και μέσα από τις κεντρικές φυλακές και ότι μέσα από τις κεντρικές φυλακές γινόταν και σχεδιασμός και καθοδήγηση εγκληματικών πράξεων.

Άρα εδώ βρισκόμαστε σε έναν κοινόν τόπο. Το ζήτημα βεβαίως δεν είναι απλά μόνο να εντοπίζουμε το πρόβλημα γιατί πρόβλημα υπάρχει όπως βγήκε μετά de facto το φως της δημοσιότητας όταν αποκαλύφθηκε ότι άκρος απόρρητα έγραφα και εμπιστευτικά έγραφα το κράτος βρισκόντουσαν σε σπίτια δεσμοφυλάκων και αξιωματικών ότι υπήρχε γενικά έναν κύκλωμα το οποίο λειτουργούσε στις κεντρικές φυλακές με τον υπόκοσμο αλλά είχε και άκρες στο πολιτικό εποικοδόμημα. Επομένως χρειάζεται και από μέρους της κυβέρνησης πολιτική αποφασιστικότητα για να σπάσει αυτό το απόστημα. Δεν ξέρουμε πώς προχωράει όλη η διερεύνηση του θέματος με τα εμπιστευτικά έγγραφα όπως δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τις διακηρύξεις που ακούστηκαν ότι θα καθαρίσει το απόστημα στις κεντρικές φυλακές.

Στην συνέχεια σχολίασε την έκθεση της Επιτροπής Γκρέκο για την διαφάνεια δείχνει βελτίωση για την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. «Θα πρέπει και αυτό να τεκμηριωθεί εμείς. Διακρίνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να μας χαρακτηρίζουν. Πρώτον, ότι υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει βραδυπορία στην εκδίκαση υποθέσεων, όπως υπάρχει και μεγάλη βραδυπορία και μεγάλη αναποφασιστικότητα στην προώθηση υποθέσεων στα δικαστήρια για να προχωρήσουν και μερικές φορές έρχεται η Γενική Εισαγγελία και επικαλείται το Δημόσιο συμφέρον για να μην προχωρούν υποθέσεις οι οποίες αν προχωρούσαν θα εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.

Σχολίασε επίσης το θεμελιώδες θέμα του Γενικού Εισαγγελέα «Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε στη Βουλή. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από μέρους της Γενικής Εισαγγελίας. Είναι ένα θέμα το οποίο πλέον βρίσκεται στη Βουλή.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στις εκλογές και έδωσε απάντηση για το πότε θα έιναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. «Μέχρι το τέλος του Νοέμβρη θα είμαστε έτοιμοι. Θα είναι δυόμισι μήνες πιο νωρίς από ότι ήταν την προηγούμενη φορά το 2021. Έχουμε διαδικασίες, όπως έχω πει, τώρα θα πάμε στην κομματική βάση, θα πάμε στην κοινωνική συμμαχία και στους φίλους του κόμματος να συζητήσουμε και για τα ψηφοδέλτια. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ζυμώσεις. Νομίζω ότι θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα και θα είμαστε έτοιμοι».

Κλείνοντας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σχέσεις του κόμματος με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. «Υπήρχε η δυνατότητα για συμμετοχή και έκφραση άποψης στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος γι' αυτό και σε μερικές περιπτώσεις σε πολύ σοβαρά θέματα εκπρόσωποι των νέων δυνάμεων και άνθρωποι των νέων δυνάμεων που βρισκόντουσαν σε δημόσια πόστα συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής και είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψή τους όπως και σε διαδικασίες που κάναμε ακόμα και για διαμόρφωση ψηφοδελτίου. Συμμετείχε η κυρία Χαραλαμπίδου, όποτε είχαμε ζητήματα έπαιρνε πρόσκληση μετά που έγινε δημόσιο πρόσωπο. Πάντως, η ίδια θεωρεί τον εαυτό της άνθρωπο της πρώτης γραμμής άρα θεωρεί ότι θα περιοριστεί αν συνεχίσει η συνεργασία της με το ΑΚΕΛ. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας άρα συμμετέχει σε ό,τι διαδικασίες κάνουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα».