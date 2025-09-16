Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την Έκθεση Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO για την Κύπρο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την Έκθεση Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO, η οποία εγκρίθηκε κατά την 100ή Ολομέλεια της Επιτροπής και δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Έκθεση αξιολογεί την πρόοδο που κατέγραψε η χώρα μας στην εφαρμογή των συστάσεων του πέμπτου γύρου αξιολόγησης, που αφορά στην πρόληψη της διαφθοράς και στην ενίσχυση της ακεραιότητας, τόσο στην κεντρική Κυβέρνηση όσο και στα σώματα επιβολής του νόμου. Η Κύπρος από την πρώτη κιόλας αυτή Συμμόρφωση πέτυχε πλήρη υλοποίηση 6 εκ των 22 συστάσεων, ενώ έχει ήδη εφαρμόσει μερικώς άλλες 13. Το συνολικό ποσοστό πλήρους και μερικής συμμόρφωσης ξεπερνά το 85%, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό συνολικό μέσο όρο, όπως προκύπτει μέσα από τις δημοσιευμένες εκθέσεις άλλων κρατών μελών κατά το ίδιο στάδιο. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για εξέλιξη που καταδεικνύει τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση που ακολουθεί η Κυβέρνησή μας.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κεντρικό κράτος, η Greco καταγράφει «σημαντική πρόοδο σε αρκετούς καίριους τομείς». Η πρόοδος αυτή συνδέεται άμεσα με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν από το 2023, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, τη θεσμοθέτηση Κωδικών Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης και τους Συμβούλους τους, την εφαρμογή αυστηρότερου πλαισίου για το «πόθεν έσχες», την υιοθέτηση Oδηγού Eφαρμογής για το lobbying, την εκπόνηση Κώδικα Πρακτικής για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου που αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και την εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου ακεραιότητας κατά τον διορισμό αξιωματούχων.

Η θετική αξιολόγηση της GRECO έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα της πρόσφατης Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και πρόκειται για ξεχωριστές διαδικασίες, και οι δύο εκθέσεις συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η Κύπρος προχωρά με σταθερότητα στην ενίσχυση της διαφάνειας, στη θωράκιση των θεσμών και στην εμπέδωση της χρηστής διακυβέρνησης.

Η Κυβέρνησή μας προσεγγίζει και τις δύο Εκθέσεις, όχι μόνο ως επιστέγασμα και αναγνώριση των μέχρι σήμερα προσπαθειών μας, αλλά και ως οδηγό για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πλήρης υλοποίηση όλων των συστάσεων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ, ήδη, κάποιες από αυτές βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Για τον σκοπό αυτό έχει μάλιστα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω η οποία σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση των συστάσεων. Η λειτουργία της Επιτροπής αυτής αναγνωρίζεται από τη GRECO ως καλή πρακτική της χώρας μας.

Με σταθερά βήματα, η Κύπρος ανακτά την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο. Η πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι στιγμιαία επιλογή, αλλά μια διαρκής, συλλογική υποχρέωση θεσμών και πολιτών. Κανείς δεν είναι υπεράνω της φήμης και του κύρους της πατρίδας μας. Ως Κυβέρνηση παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας μας.

