Δεν είναι ξεκάθαρο ότι άλλοι οικονομικοί φορείς από την ΕΕ δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή προσφορά για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες στην Κύπρο, ειδικά αν δινόταν επαρκής χρόνος με δεδομένο ότι η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε το 2021 και πιθανή συμμετοχή και άλλων φορέων πιθανώς θα διασφάλιζε πιο ανταγωνιστική τιμή, αναφέρει σε έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη διαδικασία προσφορών, που δημοσιεύεται την Τρίτη στην ιστοσελίδα της.

Ο έλεγχος της ΕΥ επικεντρώθηκε στην απευθείας ανάθεση από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την έκδοση 100.000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (ηΤαυτοτήτων) από ιδιωτική εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2024, το Συμβούλιο Προσφορών ενέκρινε την ανάθεση του έργου σε ιδιωτική εταιρεία με εκτίμηση κόστους €3,85 εκ., χωρίς να προηγηθεί ανοιχτή διαδικασία προσφορών.

Το Υφυπουργείο, σύμφωνα με την ΕΥ, αιτιολόγησε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν άλλοι οικονομικοί φορείς με την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Μεταξύ άλλων η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι η ανάγκη για τις e-Ταυτότητες ήταν γνωστή στο Υφυπουργείο πριν την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, οπότε οποιαδήποτε επίκληση του «επείγοντος» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

«Δεδομένης της ιδιάζουσας σχέσης του Υφυπουργού με την ανάδοχο εταιρεία, κατά την άποψη μας, το Υφυπουργείο θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικασία ανάθεσης. Ακόμη και όταν αποφασίστηκε να μην ακολουθηθεί η ανοιχτή διαδικασία προσφορών, το Υφυπουργείο θα μπορούσε να ακολουθήσει «Εκούσια Προκήρυξη», η οποία αφορούσε στην παραχώρηση 10 ημερών σε τρίτους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις», αναφέρεται στην έκθεση.

Επιπρόσθετα η ΕΥ σημειώνει ότι με δεδομένο ότι η προσφορά αφορούσε μόνο τις πρώτες 100.000 e-Ταυτότητες και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι σχετικοί διαγωνισμοί στο μέλλον, «το Υφυπουργείο, αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού, και έχει εκφράσει την πρόθεση του, να προχωρήσει σε διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή και άλλων Οικονομικών Φορέων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών».

Πληροφοριακά σημειώνεται στην έκθεση ότι η εφαρμογή του έργου έχει ξεκινήσει στις 20.01.2025, και μέχρι σήμερα ο αριθμός έκδοσης e-Ταυτοτήτων δεν έχει ξεπεράσει τις 10.000, παρόλο που η αίτηση για τις πρώτες 30.000 είναι δωρεάν.

«Προφανώς θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα ενημέρωσης ή άλλα κίνητρα ώστε να υπάρξει ουσιαστική αύξηση του ενδιαφέροντος», αναφέρεται.

Παράλληλα η ΕΥ αναφέρει ότι θα πρέπει το Υφυπουργείο να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, όπως είναι και η δέσμευση του μέσα από την Πρόταση στο Υπουργικό και το αίτημα που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Προσφορών για έγκριση της διαδικασίας, ώστε να δοθεί ευκαιρία συμμετοχής και σε άλλους Οικονομικούς Φορείς για ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού για τις μελλοντικές αγορές.

«Το Υφυπουργείο έχει εκφράσει την πρόθεση του να προχωρήσει έγκαιρα με τις σχετικές διαδικασίες», καταλήγει η έκθεση.

