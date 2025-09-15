Στην κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν θετικά βήματα, ωστόσο πολλά είναι ακόμη εκείνα που χρήζουν βελτίωσης, προκειμένου το όραμα για ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο, να μετουσιωθεί σε πράξη, κατέληξαν η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου και η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, υπό τον Γενικό του Γραμματέα Στέφανο Στεφάνου, αναφέρει σε ανακοίνωση το κόμμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται περαιτέρω ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σε εποικοδομητικό κλίμα κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και τα ζητήματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει.

Προστίθεται ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα θέματα που αφορούν το Νέο Σχέδιο Διορισμού εκπαιδευτικών, το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, την Ειδική Εκπαίδευση, τις υποδομές και τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των σχολείων.

To ΑΚΕΛ δηλώνει ότι «θα συνεχίσει τον υπεύθυνο και αποτελεσματικό ρόλο του προς όφελος της παιδείας του τόπου, καταθέτοντας εισηγήσεις και προτάσεις και θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο».

Στην αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ συμμετείχαν επίσης ο Βουλευτής και επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του κόμματος, Χρίστος Χριστοφίδης, ο Βουλευτής Χρίστος Χριστόφιας και ο επικεφαλής του Τομέα Παιδείας και Πολιτισμού του κόμματος Κώστας Κώστα.

