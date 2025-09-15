Στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Μπαχρέιν συμμετείχε ο βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, ενώ ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας ΕΕ-Ασίας.

Αυτούσιο το Ανακοινωθέν της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μπαχρέιν, συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής για την Οικονομία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ), στην οποία συμμετείχε ο επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΑΚΣ, βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης. Κύριο θέμα της συνεδρίας ήταν η διασύνδεση της οικονομικής προόδου με την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τις εργασίες χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή) του Κοινοβουλίου του Μπαχρέιν, κ. Ahmed bin Salman Al-Musallam.

Σε εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Τορναρίτης, ο οποίος ψηφίστηκε ως εισηγητής της συνεδρίας κατά την έναρξη των εργασιών της, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στα προσχέδια ψηφισμάτων που τέθηκαν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής, τονίζοντας ότι τα ζητήματα που αναδεικνύονται σε αυτά, είναι καίριας σημασίας για την ευημερία των πολιτών. Παράλληλα, χαιρέτισε την πρωτοβουλία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της Συνέλευσης, ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ενίσχυσης της συνεργασίας και της κοινής δράσης.

Ο κ. Τορναρίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ενδυναμώνει το νομικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Με την εν λόγω τροποποίηση, κατοχυρώνεται θεσμικά το δικαίωμα των πολιτών σε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον, ενώ διασφαλίζονται η πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση, η δυνατότητα δικαστικής προστασίας και η παροχή αποτελεσματικών ένδικων μέσων σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών.

Στην τοποθέτηση του ο Κύπριος βουλευτής ανέδειξε επίσης τον ρόλο της Κύπρου ως στρατηγικής γέφυρας μεταξύ Ασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως σημείωσε, η επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, την οποία η Κύπρος θα αναλάβει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών για το κλίμα και την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων της ΕΕ με τις ασιατικές χώρες. Ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε τομείς όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των επιπτώσεων της ξηρασίας και η ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), και είναι έτοιμη να τη μοιραστεί στο πλαίσιο διευρυμένων συνεργασιών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Κύπρος αποδεικνύει πως ακόμη και μικρά κράτη μπορούν να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, όταν υπάρχει όραμα, καινοτομία και πνεύμα συνεργασίας. Επανέλαβε, τέλος, τη σταθερή προσήλωση της Κύπρου στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, ειδικά στο πλαίσιο της ΑΚΣ, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την προώθηση της δημοκρατίας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Ακολούθησε συζήτηση προσχεδίων ψηφισμάτων που αφορούν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενεργειακή συνεργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη της φτώχειας και την πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους. Με την σημερινή ολοκλήρωση της συνεδρίας, τα εγκριθέντα προσχέδια ψηφισμάτων θα προωθηθούν για υιοθέτηση στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας της ΑΚΣ.

Εξάλλου, στο περιθώριο των εργασιών της Επιτροπής, ο κ. Τορναρίτης είχε επαφές με τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Τατζικιστάν. Κατά τη συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του, εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, αρχής γενομένης από το πλαίσιο της ΑΚΣ. Κατά τις συναντήσεις με τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών Σαουδικής Αραβίας και Τατζικιστάν, σημειώθηκε εκατέρωθεν η επιθυμία ενίσχυσης των διακοινοβουλευτικών επαφών και ανταλλαγών ως μέσο εμβάθυνσης της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης.