Η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, δήλωσε, τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόστα τόνισε τη σημασία της ενότητας και της συμμετοχικότητας στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής ατζέντας.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον κ. Κόστα, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να χειριστεί τόσο τις παραδοσιακές προτεραιότητες της ΕΕ —όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική— όσο και τις νέες προτεραιότητες στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και άμυνα και τη μετανάστευση.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε, επίσης, τη διάσταση του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου εντός της ΕΕ.

«Για εμάς, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τις χώρες της περιοχής, να φέρουμε τις χώρες της περιοχής πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και πρέπει να εργαστούμε μαζί τους», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε, παράλληλα, την πρωτοβουλία του κ. Κόστα να επισκεφθεί όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου.

«Είναι πολύ σημαντικό και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μικρά είτε μεγάλα», είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος αναμένει να υποδεχθεί εκ νέου τον κ. Κόστα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

«Όλα τα κράτη-μέλη έχουν σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να οικοδομήσουμε ενότητα μεταξύ των κρατών-μελών, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαφορετικούς ηγέτες, να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές προτεραιότητες και τις διαφορετικές απόψεις», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα λάβει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία.

«Αυτή τη χρονιά προετοιμαζόμαστε για την Προεδρία σας το πρώτο εξάμηνο του 2026 και βασιζόμαστε σε εσάς να θέσετε σε τροχιά τις προτεραιότητές μας: την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, αλλά και την εντονότερη εμπλοκή της Ευρώπης με την περιοχή», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόστα χαρακτήρισε τις περιοχές αυτές «κομβικό σημείο για τον κόσμο» και τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί «για το καλό, για την ειρήνη, για τη σταθερότητα και για την ευημερία στη Μεσόγειο».

Οι δύο ηγέτες είχαν στη συνέχεια κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, με επίκεντρο στην ατζέντα το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας.

Θα ακολουθήσουν γεύμα εργασίας και κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΚΥΠΕ