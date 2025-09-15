Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υποδεχόμενος τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης που συμμετέχουν στη 18η Διάσκεψη τους στην Κύπρο. Τους Προέδρους συνόδευε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Ανακοίνωση από την Προεδρία αναφέρει ότι υποδεχόμενος τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι προσβλέπει στις συζητήσεις που θα έχουν, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών διεθνών συνθηκών.

"Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αλλά και για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή μας," τόνισε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση τους λαμβάνει χώρα λίγο πριν την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική.

Τέλος, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που ξεκίνησε το 2006 είναι πολύ σημαντική.