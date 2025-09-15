Έκκληση προς ομολόγους της, να ενώσουν τις φωνές τους υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης των πέντε Ελληνοκυπρίων που «συνελήφθησαν» παρανόμως στα κατεχόμενα απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου κατά την 18η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών της Ευρώπης, που φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, στη Λευκωσία.

«Η αλληλεγγύη σας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σημείωσε.

Στην ενότητα και στην αλληλεγγύη βρίσκεται η δύναμή μας και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τα μικρά κράτη, είπε εξάλλου η κ. Δημητρίου στην εναρκτήρια ομιλία της κατά τη Διάσκεψη που άρχισε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή, στην παρουσία Προέδρων και εκπροσώπων των κοινοβουλίων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου, του Μονακό, της Μάλτας και του Σαν Μαρίνο.

Η Διάσκεψη, πρόσθεσε η Πρόεδρος της Βουλής, στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: ότι οι χώρες και τα Κοινοβούλιά μας όχι μόνο μοιράζονται παρόμοια συμφέροντα και ανησυχίες, αλλά και στέκονται ενωμένα στην επιδίωξη κοινών στόχων, ενισχύοντας έτσι τη φωνή τους στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. «Αντανακλά την κοινή βούληση και αποφασιστικότητα να τηρούν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου και να διαφυλάσσουν μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που κλονίζεται» είπε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η ημερήσια διάταξη του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνει τρία θέματα υψηλής σημασίας και σχετικότητας, ως προς τη συμμετοχική δημοκρατία και πώς να φέρουμε τα κοινοβούλια πιο κοντά στους πολίτες, την Τεχνητή νοημοσύνη και σχετικές προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα κοινοβούλια μικρών κρατών, καθώς και τα Μικρά κράτη σε ταραγμένους καιρούς παγκόσμιας αστάθειας.

Θα συζητηθεί επίσης, πρόσθεσε, η πρόταση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου του Μονακό για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη Διάσκεψη, με στόχο τη θεσμοθέτηση αυτού του πλαισίου συνεργασίας και τελικά την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας μας.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι η σημερινή ημέρα, 15 Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας και είναι σημαντικό να αναλογιστούν, ως Πρόεδροι των Κοινοβουλίων των Μικρών Ευρωπαϊκών Κρατών, πώς να φέρουν τους θεσμούς πιο κοντά στους πολίτες και να διαφυλάξουν τις δημοκρατικές αξίες και αρχές που μας ενώνουν. «Αυτή η σύμπτωση υπογραμμίζει την κοινή μας ευθύνη να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία — όχι μόνο εντός των κρατών μας, αλλά και στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Κυπριακό – 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

----------------

Η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε στην ομιλία της ότι η Κύπρος υποφέρει για πάνω από 51 χρόνια από τις τρομερές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής του 37% του εδάφους της, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα. «Αντιμετωπίζουν μια δήθεν δίκη και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Δημοκρατίας, από τις 19 Ιουλίου από το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα με αβάσιμες κατηγορίες, σε αντίποινα για τη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία ξένων υπηκόων που σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου».

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σημείωσε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που καταδικάζει έντονα αυτή την παράνομη πράξη και καλεί την Τουρκία, ως κατακτητή, να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, «δεν μπορώ παρά να απευθύνω μια θερμή έκκληση σε εσάς, τους εκλεκτούς συναδέλφους μου, να ενώσετε τις φωνές σας υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης των πέντε Ελληνοκυπρίων. Η αλληλεγγύη σας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων — αξιών που μας ενώνουν όλους ως κοινοβούλια μικρών ευρωπαϊκών κρατών».

Παρά την τραυματική εμπειρία της εισβολής του 1974, συνέχισε, η Κύπρος κατάφερε να αναπτυχθεί οικονομικά και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 30 χρόνια αργότερα. «Με τις θυσίες του σκληρά εργαζόμενου λαού της, η Κύπρος ξεπέρασε με επιτυχία την άνευ προηγουμένου κρίση κουρέματος - bail-in, αναδύθηκε ισχυρότερη και έκτοτε συνέχισε να προοδεύει σε όλους τους τομείς».

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

-------------------------

Τώρα, είπε, ετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε, για δεύτερη φορά, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. «Είμαι περήφανη που λέω ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρξε ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας, πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και αξιόπιστος εταίρος σε όλους τους τομείς. Από την πλευρά της, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως συνταγματικά ανεξάρτητη εξουσία σε ένα προεδρικό σύστημα, συνέβαλε πάντα εποικοδομητικά, μέσω του νομοθετικού και εποπτικού της ρόλου, στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε επίσης ότι η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Ευρωπαϊκών Κρατών ανοίγει προοπτικές για βαθύτερο διάλογο και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί ένα πολύτιμο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κοινή προώθηση των κοινών θέσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.