Αρχίζουν σήμερα στη Λευκωσία οι εργασίες της 18ης Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Τις εργασίες, που θα ολοκληρωθούν αύριο, φιλοξενεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου, Αννίτας Δημητρίου.

Στη Διάσκεψη συμμετέχουν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλή, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου και του Μονακό, ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Μάλτας, καθώς και εκπρόσωποι των Συμπροέδρων του Κοινοβουλίου του Σαν Μαρίνο.

Την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης θα κηρύξει η Πρόεδρος της Βουλής, στις 10.00 σήμερα το πρωί.

Τα θέματα των τριών θεματικών ενοτήτων της Διάσκεψης είναι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση είναι η «Συμμετοχική δημοκρατία: φέρνοντας τα κοινοβούλια πιο κοντά στους πολίτες», «Τεχνητή Νοημοσύνη: προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα κοινοβούλια των μικρών κρατών», «Μικρά κράτη σε ταραχώδεις εποχές παγκόσμιας αστάθειας».

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, οι συμμετέχοντες υψηλοί αξιωματούχοι θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υιοθετηθεί Κοινή Διακήρυξη των Προέδρων Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης και θα ακολουθήσει κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ