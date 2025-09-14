Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστουδουλίδης έδωσε το παρών του στο δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Λευκωσία.
Ο Ολυμπιακός τίμησε τον Πρόεδρο Χριστουδουλίδη με την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

