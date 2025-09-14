Για την Κοπεγχάγη αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, όπως η πρόοδος στις βιοεπιστήμες και τις κλινικές δοκιμές, καθώς και η ενίσχυση της ετοιμότητας και της ασφάλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων.

Συμπληρώνεται ότι στο περιθώριο της Συνάντησης, ο Υπουργός θα έχει διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και την Ελβετία, καθώς και με τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Ο κ. Δαμιανός θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, καταλήγει η ανακοίνωση.

