Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» (YSK) στα κατεχόμενα ανακοίνωσε τον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων για τις «προεδρικές εκλογές» που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου. Συνολικά, οκτώ άτομα υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «συμβουλίου», οι υποψήφιοι, με τη σειρά που κατέθεσαν την αίτησή τους, είναι οι εξής: Ιμπραχίμ Γιαζιτζί (ανεξάρτητος), Οσμάν Ζορμπά (υποψήφιος του Κόμματος Σοσιαλιστικής Κύπρου), Ερσίν Τατάρ (ανεξάρτητος), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος), Τουφάν Ερχιουρμάν (Υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος), Αχμέτ Μποράν (ανεξάρτητος) και Χιουσεγίν Γκιουρλέκ (ανεξάρτητος)

Πηγή: ΚΥΠΕ