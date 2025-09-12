Σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη στον τομέα της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η Κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, που καθιστά την επαφή των πολιτών με το κράτος απλούστερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη».

«Η ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών προχωρά με σταθερά βήματα, προσφέροντας σύγχρονα, πρακτικά και αξιόπιστα εργαλεία που απλουστεύουν την καθημερινότητα και μειώνουν την ταλαιπωρία. Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να μπορεί να ενημερώνεται και να εξυπηρετείται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστερήσεις και ουρές», συμπλήρωσε σχετικά.

Σημείωσε επίσης ότι η ανταπόκριση των πολιτών καταγράφεται με σαφήνεια στα δεδομένα χρήσης, αναφέροντας ότι η κυβερνητική πύλη gov.cy καταγράφει άνω των 500.000 επισκέψεων τον μήνα, ενώ μαζί με τις επισκέψεις στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων, ο αριθμός ξεπερνά τις 900.000, συμπληρώνοντας ότι μέσα από την πύλη συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο όλες οι δημόσιες Υπηρεσίες, παρέχεται πληροφόρηση για το έργο της Κυβέρνησης, ενώ σταδιακά όλες οι κρατικές ιστοσελίδες ανασχεδιάζονται με σύγχρονα πρότυπα.

Προσέθεσε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός, η πρώτη εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, έχει απαντήσει σε περισσότερα από 163.000 ερωτήματα μέσα σε 8 μήνες, με θεματολογία που συνεχώς διευρύνεται και περιλαμβάνει κοινωνικές ασφαλίσεις, προξενικές Υπηρεσίες, φορολογικά και κοινωνικές παροχές, σημειώνοντας ότι η θεματική των φορολογικών, η οποία προστέθηκε πρόσφατα, συγκεντρώνει ήδη σχεδόν διπλάσιο αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες, ενώ η χρήση του Ψηφιακού Βοηθού αυξάνεται καθημερινά, με πάνω από 700 ερωτήσεις την ημέρα.

Είπε ακόμη ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» αριθμεί ήδη 112.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με περισσότερες από 80.000 Κάρτες Φιλάθλου να έχουν εκδοθεί ψηφιακά, με σημαντική αύξηση να καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στους νέους χρήστες, ενώ πολύ σύντομα η εφαρμογή θα προσφέρει και τη δυνατότητα προσθήκης εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι από τον Μάιο έχει ενεργοποιηθεί και η διαλειτουργικότητα με την ελληνική εφαρμογή Gov Gr Wallet, επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων σε Κύπρο και Ελλάδα.

