Tην κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και τις προοπτικές εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της έρευνας και ανάπτυξης, συζήτησε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, με τον Υφυπουργό Άμυνας της Ινδίας, Sanjeev Kumar.

