Στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας Κύπρου, Γαλλίας, Ελλάδας, και Ιταλίας, διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η αεροναυτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η Τετραμερής Συνεργασία καταδεικνύει τη συλλογική δέσμευση των τεσσάρων κρατών στο Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στο Διεθνές Δίκαιο, στην προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η οργάνωση και διεύθυνση της άσκησης αναλαμβάνεται κάθε έτος, εκ περιτροπής, από τις χώρες της Τετραμερούς Συνεργασίας. Η άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025» συνδιοργανώνεται από την Κύπρο και τη Γαλλία, με τη συμμετοχή Ελλάδας και Ιταλίας και διεξάγεται στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ανατολικής Μεσόγειου, από τις 11 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθούν ναυτικά και αεροπορικά γυμνάσια και θα εξεταστούν αντικείμενα θαλάσσιας απαγόρευσης, Έρευνας και Διάσωσης, κυβερνοάμυνας και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.