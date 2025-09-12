

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου, Δρ Νίκολας Α. Ιωαννίδης, πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μάρλασκα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε κρίσιμα ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας.



Η συζήτηση, που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, επικεντρώθηκε σε βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, με έμφαση στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Ιωαννίδη στο X, οι συνομιλίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, αποτυπώνοντας την κοινή βούληση για πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.



Ανάμεσα στα κύρια σημεία της ατζέντας ξεχώρισαν

Επιστροφές παράτυπων μεταναστών

Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες

Ενίσχυση του Μηχανισμού Αλληλεγγύης

Καταπολέμηση δικτύων λαθρεμπορίας:



Επιπλέον, η συνάντηση κάλυψε τις προτεραιότητες της επερχόμενης Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, η οποία αναμένεται να δώσει έμφαση σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Τέλος, συζητήθηκε η πλήρης ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν, ένας μακροχρόνιος στόχος που θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια και την κινητικότητα εντός της Ένωσης.



Very fruitful meeting with the Interior Minister of 🇪🇸 @MarlaskaGrande.



Talks focused on:



✅ returns of irregular migrants



✅ external border controls



✅ strategic partnerships with third countries



✅ implementation of 🇪🇺 Pact on Migration and Asylum



✅ strengthening the… pic.twitter.com/3GFyCAQLDz — Nicholas A Ioannides, PhD (@NickAIoannides) September 11, 2025