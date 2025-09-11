Με φόντο τις κάλπες του 2026, η πολιτική σκηνή εντός της Βουλής αλλάζει και ανανεώνεται.

Ηχηρές απουσίες βουλευτών που για χρόνια κατείχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή αναμένεται να αφήσουν εμφανές κενό, σηματοδοτώντας αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς.

Προσωπικοί λόγοι, αλλαγές στα καταστατικά των κομμάτων και το όριο θητειών, οδηγούν προβεβλημένα κομματικά στελέχη εκτός βουλευτικών εδράνων, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την προβολή νέων στελεχών που θα δώσουν τη μάχη τους στις 24 Μαΐου.

ΔΗΣΥ

Αβέρωφ Νεοφύτου (2006-2026)

Χάρης Γεωργιάδης (2011 – υπουργοποίηση, 2021-2026)

Νίκος Τορναρίτης (2001-2026)

Ευθύμιος Δίπλαρος (2006-2026)

Μάριος Μαυρίδης (2011-2026)

ΑΚΕΛ

Άντρος Κυπριανού (2011-2026)

Ειρήνη Χαραλαμπίδου (2011-2026)

Κώστας Κώστα (2011-2026)

Ανδρέας Καυκαλιάς (2011-2026)

Άριστος Δαμιανού και Γιώργος Λουκαΐδης συμπληρώνουν τρίτη θητεία, ωστόσο έχουν δικαίωμα για μια μόνο επιπρόσθετη θητεία εάν το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.

ΔΗΚΟ

Χρίστος Ορφανίδης (2016-2026)

Παύλος Μυλωνάς (2016-2026)

ΕΔΕΚ

Μαρίνος Σιζόπουλος (2003-2011, 2016-2026)

Κίνημα Οικολόγων

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (2016-2026)

Ανεξάρτητος Βουλευτής

Κωστής Ευσταθίου (2016-2026)