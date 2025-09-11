Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, έπειτα από πρόταση του Προέδρου του ΕΛΑΜ, κ. Χρίστου Χρίστου, αποδέχθηκε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ ως Αριστίνδην υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, καταγράφηκε ταύτιση αρχών, ιδεολογικών θέσεων και πολιτικών προσεγγίσεων σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Η κοινή μας προσήλωση στις ρίζες της παράδοσης μας, με την εκσυγχρονιστική πνοή που χρειάζεται ο τόπος μας, αποτέλεσαν τη βάση αυτής της συνεργασίας.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους συστρατεύεται με τις δυνάμεις του ΕΛΑΜ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση μιας πολιτικής φωνής που υπηρετεί το έθνος και την κοινωνία.

