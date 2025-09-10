Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τόσο για τις δύο χώρες όσο και για την Ευρώπη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι αναγκαίος ένας δίκαιος καταμερισμός του οικονομικού βάρους.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ηλεκτροδότηση της Κύπρου και ένα έργο σημαντικό και για εμάς και για την Ευρώπη. Το στηρίζουμε, θέλουμε να γίνει, αλλά έχει μία διάσταση που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, που είναι ο καταμερισμός των βαρών σε οικονομικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι ένα έργο τόσο σημαντικό και για την Κύπρο, δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε τη στενή σχέση Ελλάδας και Κύπρου, κάνοντας λόγο για «απόλυτη ταύτιση εθνικών συμφερόντων» και χαρακτήρισε την Κύπρο «αδελφό κράτος». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σταθερή πολιτική που ακολουθούν οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως έχει φέρει αποτελέσματα που «δεν τα έχουμε δει για πάρα πολλά χρόνια».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κύπρου, έκανε λόγο για «ανοιχτή πληγή 51 ετών κατοχής», τονίζοντας πως η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά τις θέσεις της Λευκωσίας. Επανερχόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ο επιμερισμός του οικονομικού κόστους να βαρύνει αποκλειστικά τον Έλληνα φορολογούμενο, επισημαίνοντας πως το έργο έχει στρατηγική σημασία και η Αθήνα στηρίζει την υλοποίησή του με κάθε τρόπο.

Διαβάστε επίσης: Επαφές Παπαναστασίου για ΦΑ και περιφερειακή συνεργασία στο Gastech 2025