Ο ρόλος της αντιπολίτευσης γίνεται ακόμα πιο κρίσιμος «όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη και κατώτερη των περιστάσεων», παραπέμποντας στο «φιάσκο με το τερματικό στο Βασιλικό και την ηλεκτρική διασύνδεση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας πως «το ΑΚΕΛ ασκεί διεκδικητική και αποτελεσματική αντιπολίτευση".

Μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στη Λεμεσό παρουσία δεκάδων στελεχών του κόμματος και της Κοινωνικής Συμμαχίας ο κ. Στεφάνου ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, πως «το ΑΚΕΛ στέκεται με συνέπεια απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές, προτάσσει λύσεις για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και αναδεικνύεται ως ο πραγματικός πόλος της αντιπολίτευσης».

Ο κ. Στεφάνου επεσήμανε ότι «το ΑΚΕΛ ασκεί διεκδικητική και αποτελεσματική αντιπολίτευση, προβάλλοντας καθαρές θέσεις και διεκδικήσεις για την κοινωνία», με παραδείγματα όπως η επιτυχία με τη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και η πίεση που ασκεί το κόμμα για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Έκανε ακόμα λόγο για παραδοξότητα, που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό του τόπου, αφού «έχουμε έναν Πρόεδρο που δηλώνει ότι συνεχίζει τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ συγκυβερνώντα κόμματα συνεχίζουν να μιλούν για αλλαγή».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ, δηλώνει αντιπολίτευση τη στιγμή που, με βάση όσα δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εφαρμόζει τις πολιτικές που εφάρμοζε ο ΔΗΣΥ δέκα χρόνια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε τη θέση ότι η μοναδική πραγματική δύναμη αντιπολίτευσης στη Βουλή και στην κοινωνία είναι το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας «τον καθαρό ρόλο και τη συνέπεια του κόμματος».

Κάλεσε σε συστράτευση για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026 γιατί «θέλουμε ακόμη πιο ισχυρό ΑΚΕΛ, ώστε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια της κοινωνίας και να ανοίξουμε νέους δρόμους ελπίδας και προοπτικής για τον τόπο», όπως είπε.