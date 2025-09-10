Η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, δήλωσε την Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, ενώ αναφερόμενος στην ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου την χαρακτήρισε «εμπνευσμένη».

Ο κ. Καδής, μιλώντας στους Κύπριους δημοσιογράφους που καλύπτουν την τρέχουσα Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Προέδρου της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να στηρίξει και τους περιφερειακούς γείτονές μας».

«Εμπνευσμένη» η ομιλία φον ντερ Λάιεν

«Η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε μια εμπνευσμένη ομιλία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έδωσε το στίγμα μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλει να αντιμετωπίσει το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε την τελευταία περίοδο» και «θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη να προασπιστεί την ανεξαρτησία της, τις αρχές της, την ενότητά της, στηριζόμενη κυρίως στις δικές της δυνάμεις, αλλά και σε συνεργασίες με χώρες και οργανισμούς που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες αρχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Κώστας Καδής είπε ακόμη ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κυρίως αναφέρθηκε στο θέμα της αμυντικής θωράκισης, προσθέτοντας πως η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν ότι «με τις επενδύσεις στην άμυνα θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα ευρωπαϊκού εδάφους» έχει σημασία ειδικά για την Κύπρο. Ο Επίτροπος σημείωσε επίσης την αναφορά της κ. φον ντερ Λάιεν για άνοιγμα νέων δρόμων σε επίπεδο εμπορικών συμφωνιών, με έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα.

Η εξαγγελία για ευρωπαϊκό πυροσβεστικό κόμβο

Την ίδια ώρα, ο κ. Καδής σημείωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξαγγελία της Προέδρου της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, ο οποίος «θα μπορούσε να στηρίξει και τους περιφερειακούς γείτονές μας». «Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και στην περιοχή», πρόσθεσε. «Ήταν θέμα το οποίο η κυπριακή Κυβέρνηση επιδίωξε με πολύ συστηματικό και συγκροτημένο τρόπο», επεσήμανε, λέγοντας ότι ήταν μια πρωτοβουλία την οποία στήριξε και ο ίδιος «με κάθε ευκαιρία, είτε στο Κολέγιο των Επιτρόπων είτε σε συζητήσεις που γίνονταν για το θέμα των πυρκαγιών, της ανάγκης ενδυνάμωσης των μηχανισμών αντιμετώπισής τους και ούτω καθεξής».

Ο Κώστας Καδής εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εξαγγελία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ανατεθεί στον αρμόδιο Επίτροπο για να την υλοποιήσει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, επειδή έχουν δημιουργηθεί τέτοιοι κόμβοι σε άλλα κράτη μέλη και επειδή η εξαγγελία έγινε σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπενθύμισε ότι επί υπουργίας του είχε γίνει αίτηση για δημιουργία πυροσβεστικού κόμβου, η οποία όμως δεν είχε εγκριθεί.

Σημειώνοντας ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι εστιασμένη στην υλοποίηση εξαγγελιών (results oriented), ο Κώστας Καδής εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το συγκεκριμένο έργο θα προχωρήσει το συντομότερο.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει ανοικτό κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυπριακή Κυβέρνηση και όλες αυτές οι εξαγγελίες θα προωθηθούν και μέσω της Κυπριακής Προεδρίας. «Είναι κάτι πάνω στο οποίο είμαι βέβαιος ότι θα δουλέψουν από κοινού Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυπριακή Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα SAFE

Ένα άλλο ζήτημα από την ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, το οποίο, σύμφωνα με τον Κώστα Καδή, αφορά ειδικά την Κύπρο, είναι το Σχέδιο Ετοιμότητας με ορίζοντα το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η επιτυχία της πορείας του προγράμματος SAFE, το οποίο εξασφαλίζει δανειοδότηση με εξαιρετικούς όρους για αμυντικές δαπάνες με συγκεκριμένη μεθοδολογία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος αιτήθηκε ένα σημαντικό ποσό σε σχέση με το μέγεθός της και αυτό που εγκρίθηκε προκαταρκτικά ως ενδεικτικό ποσό είναι μέσα στο όριο του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα πρέπει η κάθε χώρα να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης, συμπλήρωσε.

Η Στρατηγική για τα Νησιά

Αναφερόμενος στη Στρατηγική για τα Νησιά, η οποία είναι υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ο κ. Καδής είπε ότι πρόκειται για ζήτημα που είναι συναφές με τις δικές του αρμοδιότητες, σημειώνοντας ότι «θα είναι κοινή επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυπριακής Κυβέρνησης να προχωρήσει».

Ακόμη, είπε ότι η συντονιστική ομάδα περιλαμβάνει τον Επίτροπο για θέματα Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Επίτροπο για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κρίστοφ Χάνσεν και τον ίδιο. «Μαζί θα δουλέψουμε για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής που αφορά τη στήριξη νησιωτικών περιοχών και αφορά άμεσα την Κύπρο», υπογράμμισε.

Το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου

Αναφερόμενος σε θέματα που άπτονται του δικού του χαρτοφυλακίου, ο Κώστας Καδής είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντικές τις αναφορές της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα των τροφίμων που περιλαμβάνουν προϊόντα της αλιείας, όπως η εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, η εξασφάλιση συνθηκών που ευνοούν τους αγρότες και τους αλιείς, και πρώτιστα η εξαγγελία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόγραμμα προώθησης των ευρωπαϊκών τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα προωθηθούν και τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.

Μιλώντας για την αναφορά της κ. φον ντερ Λάιεν στην ανάγκη διατήρησης του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η αειφόρος διαχείριση των ωκεανών, ο κ. Καδής επεσήμανε ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους ωκεανούς, το οποίο ήταν δική του πρωτοβουλία, η οποία, όπως είπε, «χαιρετίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο».

Τα εισβλητικά είδη στη Μεσόγειο

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι τα εισβλητικά είδη, όπως το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί καθολικά τη Μεσόγειο και όχι μόνο. «Τα νερά μας έγιναν πιο ζεστά λόγω της κλιματικής αλλαγής και πιο φιλόξενα σε είδη, τα οποία ήταν σε νοτιότερες θάλασσες, μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνούν στις μεσογειακές θάλασσες και ανταγωνίζονται τα δικά μας ή τα εκτοπίζουν και αλλοιώνουν εντελώς το θαλάσσιο οικοσύστημα», εξήγησε.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος και σε κάποιες περιπτώσεις να κάνουμε και την πρόκληση ευκαιρία», επεσήμανε, αναφέροντας ως παράδειγμα το λεοντόψαρο, το οποίο «άρχισε να γίνεται ένας πολύ καλός μεζές και πλέον αποκτά αξία στις αγορές». Σημείωσε ακόμα ότι πρόβλημα υπάρχει και με άλλα ψάρια, τα οποία δεν είναι βρώσιμα, όπως ο λαγοκέφαλος που περιέχει τοξικές ουσίες. Στην περίπτωση αυτή, ανέφερε, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν την τοξίνη του λαγοκέφαλου για θεραπευτικούς σκοπούς.