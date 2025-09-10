Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φιλοξενήσει, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λευκωσία, τη 18η Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου.

Ανακοίνωση από τη Βουλή αναφέρει ότι στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ανδόρας, του Λίχτενσταϊν, του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου και του Μονακό, ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Μάλτας καθώς και εκπρόσωποι των Συμπροέδρων του Κοινοβουλίου του Σαν Μαρίνο.

Την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης θα κηρύξει η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου (στις 10.00 π.μ.). Τα θέματα των τριών θεματικών ενοτήτων της Διάσκεψης είναι «Συμμετοχική δημοκρατία: φέρνοντας τα κοινοβούλια πιο κοντά στους πολίτες», «Τεχνητή Νοημοσύνη: προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα κοινοβούλια των μικρών κρατών», «Μικρά κράτη σε ταραχώδεις εποχές παγκόσμιας αστάθειας».

Αναφέρεται ότι ως κύριοι ομιλητές έχουν προσκληθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος (ενότητα 3) και ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Νικόδημος Δαμιανού (ενότητα 2), καθώς και Κύπριοι και ξένοι εμπειρογνώμονες για τα υπό συζήτηση θέματα.

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, οι συμμετέχοντες υψηλοί αξιωματούχοι θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα υιοθετηθεί Κοινή Διακήρυξη των Προέδρων Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης και θα ακολουθήσει κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ