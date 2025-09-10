Δριμεία κριτική προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδης, καταγγέλλοντας τη διαχρονική απουσία της Κύπρου και της τουρκικής κατοχής από τις ομιλίες της ηγεσίας της Ένωσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εδώ και έναν χρόνο μετά την εκλογή μου, παρακολουθώ ανελλιπώς όλες τις ομιλίες σας ενώπιον της Ολομέλειας». Σύμφωνα με τον ίδιο, στις τοποθετήσεις της, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται σε μια σειρά διεθνών ζητημάτων: «στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία, τα Δυτικά Βαλκάνια, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, ακόμη και στην Ουγγαρία και την πράσινη πολιτική».

Ωστόσο, ο κ. Γεάδης επισήμανε την απόλυτη σιωπή της Προέδρου για το κυπριακό ζήτημα: «Ξέρετε πόσες φορές έχετε μιλήσει για την τουρκική παράνομη κατοχή της Κύπρου; Ποτέ. Για τους αγνοούμενους και τους εκτοπισμένους; Ποτέ. Για τους εγκλωβισμένους και τον εποικισμό ενός κράτους μέλους; Ποτέ. Για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Κύπρο; Ποτέ. Για τις παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ; Πάλι ποτέ. Για την Αμμόχωστο και την Κερύνεια; Ποτέ. Για τη βεβήλωση της θρησκευτικής μας κληρονομιάς; Πάλι ποτέ. Ακόμη και σήμερα, για την απαγωγή των πέντε Ελληνοκυπρίων ούτε μία λέξη».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ απηύθυνε σαφές μήνυμα στην Πρόεδρο της Επιτροπής, λέγοντας: «Αν στο λεξιλόγιό σας δεν υπάρχει η Κύπρος και η τουρκική κατοχή, είναι καιρός να τις εντάξετε».

Η παρέμβαση του κ. Γεάδη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κυπριακό ζήτημα επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τις τουρκικές προκλήσεις να συνεχίζονται και τις ανησυχίες για τη στασιμότητα στις συνομιλίες επίλυσης του προβλήματος να εντείνονται.

