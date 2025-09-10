Την πρόθεση του να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στη Λευκωσία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, τέως Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «η απόφασή του δεν αποτελεί αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά τη φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς και ευθύνης προς τον τόπο του. Υπογραμμίζει ότι η πολιτική δεν ταυτίζεται με τίτλους ή αξιώματα, αντιθέτως, είναι πράξεις, καθήκον και καθημερινή παρουσία δίπλα στους πολίτες.

Μέσα από τη διαδρομή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως σημειώνει, έμαθε να αφουγκράζεται, να συνεργάζεται και να δίνει λύσεις στις ανάγκες της κοινωνίας, έχοντας κατανοήσει ότι τα προβλήματα δεν περιμένουν και πως η δράση αποτελεί τον μόνο δρόμο. Γι’ αυτό και σήμερα, με αυτά τα εφόδια, δηλώνει έτοιμος να μεταφέρει την εμπειρία και τη γνώση του στη Βουλή, ώστε να υπηρετήσει τους πολίτες της Λευκωσίας και κατ’ επέκταση της πατρίδας μας, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα.

Η ενασχόληση του Ανδρέα Κωνσταντίνου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2016, όταν εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ στην Αγλαντζιά, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης. Στις 2 Αυγούστου 2020 εξελέγη Δήμαρχος Αγλαντζιάς και υπηρέτησε έως τις 30 Ιουνίου 2024, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την 1η Ιουλίου 2024 εκλέγεται Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς στον νέο Δήμο Λευκωσίας.

Είναι μέλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών του ΕΟΑ. Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς και των Υπηρεσιών Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.

Ως τέως Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς ανέπτυξε πρωτοβουλίες με κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αθλητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι οποίες βελτίωσαν ουσιαστικά την εικόνα της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της».

