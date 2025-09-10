Υποψήφια βουλευτής κατέρχεται αυτή τη φορά η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο. Η Ντε Πέτρο έγινε γνωστή στις προηγούμενες Προεδρικές με την υποβολή υποψηφιότητας.

Καλεσμένη στο Πρωτοσέλιδο και μιλώντας για το τι την ώθησε να διεκδικήσει θέση στη Βουλή είπε πως κάθε χρόνο είναι και χειρότερα στην Κύπρο.

«Έβαλα χ στη δεξιά αν και ήταν συνιδρυτής του ΔΗΣΥ ο παππούς μου». Ερωτηθείσα γιατί πήγε στο άλλο άκρο αφού πλέον ανήκει στην ακροαριστερά , είπε ότι έπρεπε να ισοζυγίσει το πράγμα. Είπε μάλιστα ότι το ενδιάμεσο είναι αυτό που λέμε «μιλλοσφοτζιήσματα». «Ο χαρακτήρας μου είναι των άκρων έτσι κι αλλιώς.. δεν θεωρώ αποτυχία την παρουσία μου στις Προεδρικές. Ο κόσμος με έμαθε..».

Σε άλλο σημείο και απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, του είπε να προσέχει το τι θα αποφασίσει για τους δικηγόρους… «ανακάλυψα ότι αυτοί που μας έκαναν τη διάρρηξη ήταν δικηγόροι.. ενεργοί. Το επιβεβαιώσαμε με την Αστυνομία. Οι τράπεζες βάζουν τους δικηγόρους τους.. έχουν γίνει ο υπόκοσμος της Κύπρου».

