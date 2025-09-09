Στις Τομές στα Γεγονότα φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος μίλησε για το καυτό ζήτημα της ΑΤΑ και την επικείμενη απεργία.

Αρχικά ανέφερε ότι «Ως Υπουργός Εργασίας αποτύπωσα αρμοδίως ενώπιον των κοινωνικών εταίρων την θέση της κυβέρνησης για το μέλλον του θεσμού και οι πρώτοι από τις τέσσερις παραμέτρους που τέθηκαν ενώπιον των δύο πλευρών προνοεί την επέκταση της εφαρμογής της ΆΤΑ έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Για να μην έχουμε στη χώρα μας εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων. Επισημαίνοντας ότι όλοι σημαίνει όλοι. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι χρειάζονται λιγότερη προστασία της αξίας των μισθών τους από ό,τι κάποιοι άλλοι. Και για να μπορεί έναν τόσο σημαντικό εργαλείο όπως είναι η ΆΤΑ στο οποίο η δική μας κυβέρνηση πιστεύει και το οποίο περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της επάρκειας των μισθών να είναι δίκαιο και να μπορεί μέσα από την εφαρμογή του να ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Έτσι και η απόδοση της ΆΤΑ πρέπει να είναι αντιστοίχως δίκαιη με μεγαλύτερη έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη».

Διευκρίνισε ότι «Αυτό το οποίο εννοώ μέσα από έναν πολύ απλό παράδειγμα. Εάν ο πληθωρισμός είναι σήμερα 5% και η ΆΤΑ αποδίδεται στο 100% σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που έχει μισθό χίλια ευρώ θα λάβει αύξηση στο τιμαριθμικό επίδομα ύψους 50 ευρώ. Εάν ένας εργαζόμενος έχει μισθό 10 χιλιάδες ευρώ με τα ίδια δεδομένα θα έχει αυξημένο τιμαριθμικό επίδομα κατά 500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η μεταξύ τους απόσταση ήταν 9 χιλιάδες ευρώ μετά από την καταβολή του τιμαριθμικού επιδόματος θα αυξηθεί και θα είναι 9.450 ευρώ. Αυτό αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες και το χάσμα των μισθών μεταξύ των χαμηλόμισθων και των υψηλότερα αμειβόμενων και δεν αναμένεται ότι ένας τόσο σημαντικός μηχανισμός που όπως ενεχθήκε διαχρονικά από σειρά προέδρων της Δημοκρατίας αποτελεί ευλογία για τον κυπριακό λαό επειδή διαχρονικά λειτουργούσε αποτελεσματικά για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Τώρα η κοινωνική συνοχή χρειάζεται όχι απλώς διατήρηση αλλά ενίσχυση και μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης για την βελτίωση της αγοράς-εργασίας και για την θετική πορεία της οικονομίας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την βελτίωση της ευημερίας των πολιτών που στη συντριπτική τους πλειοψηφία βασίζονται βιοποριστικά στο μισθό τους και όταν η οικονομία διαγράφει θετική πορεία και η πορεία αυτή δεν αντανακλά στο βαθμό που θα έπρεπε στα εισοδήματα των πολιτών, χρειάζεται να λαμβάνονται αποφάσεις και να γίνονται ρυθμίσεις οι οποίες θα αποδώσουν δικαιότερα το αναπτυξιακό μέρισμα που συνεπάγεται η θετική πορεία της χώρας μας και επειδή όπως ελέγχθηκε και προηγουμένως, όντως υπάρχει απόσταση από τα λόγια στην πράξη

Πρόσθεσε ότι. «Ακούω προσεκτικά τις τοποθετήσεις όλων των πλευρών με πολύ σεβασμό και με πολύ κατανόηση. Επειδή αρμοδίως οι εργοδοτικές οργανώσεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μελών τους και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιστοίχως με τον τρόπο που κρίνουν ότι είναι ορθός εκπροσωπούν εκείνων που θεωρούν ότι είναι το συμφέρον των μελών που αντιπροσωπεύουν. Ως η κυβέρνηση της χώρας η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη βάση της λαϊκής εντολής που έλαβε ο Πρόεδρος για την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής πολιτικής οφείλουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Διενεργείται κοινωνικός διάλογος και όπως για το ΤΑΝΓΚΟ χρειάζονται δύο για να λειτουργήσει τριμερή κοινωνική συνεργασία χρειάζονται τρεις. Γι' αυτό επανειλημμένα απευθύνουμε και σήμερα έκκληση ξανά προς τις δύο πλευρές για να λειτουργήσουν πιο εποικοδομητικά. Επειδή ο τρόπος που έχουμε στη χώρα μας για να διαχειριζόμαστε τις εργασιακές σχέσεις συναινετικά είναι ο κοινωνικός διάλογος. Όμως αν η μία πλευρά επιμένει πως ούτε ένα σέντ περισσότερο δεν μπορεί να πληρώσει και η άλλη πλευρά έχει ήδη προαποφασίσει ότι θα προβεί στη λήψη απεργιακών μέτρων αυτά δεν λειτουργούν θετικά.

Συνέχισε λέγοντας ότι « Είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο όμως ταυτόχρονα επειδή κανένας δεν μπορεί να κρατά όμηρο τη χώρα και να διατηρεί τους εργαζόμενους εγκλωβισμένους αποστερώντας τους την προοπτική της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δημιουργούνται μέσα από την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει. Δεν θα προκαταλάβω τις εξελίξεις όμως σημειώνω ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες οι οποίες θα είναι αμοιβαία επωφελείς για όλους. Εάν αυτό διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτό και εάν στο μεσοδιάστημα επίσης παρατηρείται η κλιμάκωση μέτρων τα οποία δημιουργούν κόστος για τη χώρα και απειλούν τη θετική πορεία που με πολλές προσπάθειες όλων των Κυπρίων πολιτών η οικονομία της χώρας μας ακολουθεί. Ως κυβέρνηση της χώρας έχουμε την ευθύνη για να λάβουμε τις ανάλογες αποφάσεις και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Όμως επαναλαμβάνω ότι είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο και καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους να ανταποκριθούν εποικοδομητικά. Κανένας δεν θα πανηγυρίσει όταν επιτευχθεί μια συναινετική λύση, όμως χρειάζεται όλοι με αμοιβές υποχωρήσεις να βοηθήσουν για να διαμορφωθούν οι συγκλήσεις που θα γεφυρώσουν τις διαφορές».



Ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι. « Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα εκφράσει την αρνητική διαπίστωση για την αδυναμία του κοινωνικού διαλόγου να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο κάτι το οποίο απευχόμαστε θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμη και εάν η ανταπόκριση δεν είναι η αναμενόμενη».

Για τις αυξήσεις στις συντάξεις επισήμανε ότι «Εκείνο το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το εξής. Εντός του 2025 θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάθεση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στόχος μας είναι με τη συνεργασία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας να οδηγηθούν στην Ολομέλεια πριν από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις στις χαμηλές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να περιλαμβάνονται στις συντάξεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο του 2027. Και παρόλο που δεν είναι σωστό να αναφερθώ αυτή τη στιγμή σε αριθμούς, μπορώ να σας πω ότι η αύξηση στα συνταξιοδοτικά εισοδήματα των εργαζομένων που συνεισέφεραν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα είναι αισθητή, παρόλο που πρέπει να γίνεται επίσης κατανοητό ότι το ύψος των συντάξεων, της σύνταξης που ένας συνταξιούχος λαμβάνει είναι συνυφασμένο με το επίπεδο και την έκταση των εισφορών που ίδιος κατέβαλε, επειδή το σύστημα που εφαρμόζουμε στη χώρα μας για την καταβολή και τον υπολογισμό των συντάξεων είναι αναλογικό.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «Να πω καταληκτικά ότι η προηγούμενη φορά που διενεργήθηκε συγκροτημένα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ήταν το 1980 και εγώ που υπηρετώ τη Δημοκρατία ως Υπουργός Εργασίας σήμερα γεννήθηκα μετά από τότε που μεταρρυθμίστηκε για τελευταία φορά το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, κάτι που είναι ενδεικτικό για το μεγάλο διάστημα που έχει εκ τότε μεσολαβήσει και στον χρόνο που μεσολάβησε χρειάστηκε όχι συγκροτημένα, αλλά συμπιεσμένα από την Τρόικα την περίοδο της οικονομικής κρίσης να προβούμε σε αλλαγές που εάν αποφασίζονταν το χρόνο που θα έπρεπε δεν θα οδηγούσαν σε εκείνο το σημείο στο οποίο βρεθήκαμε και γι' αυτόν τον λόγο τώρα είναι η ώρα για να συνεργαστούμε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για να καταφέρουμε να κληροδοτήσουμε έναν ισχυρό και ενθετικό συνταξιοδοτικό σύστημα στις επόμενες γενιές».