Σημαντικές επαφές είχε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου με την TotalEnergies, ενώ συμμετείχε σε συζήτηση υψηλού επιπέδου στο Gastech 2025.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Παπαναστασίου στην πλατφόρμα Χ, ο ίδιος είχε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της TotalEnergies, Patrick Pouyanné, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Gastech 2025, που πραγματοποιείται στο Μιλάνο.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προσπάθειες μεταφοράς ενέργειας, η συνεργασία Κύπρου–TotalEnergies στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), όπως και οι πρόσφατες συζητήσεις για τις εξελίξεις στο οικόπεδο 6.

Παράλληλα, ο Υπουργός όπως αναφέρει σε δεύτερη του ανάρτηση στο Χ, συμμετείχε σε θεματική στρογγυλή τράπεζα του Gastech 2025, με επίκεντρο τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής που να προάγει την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, αλλά και τη διασφάλιση προσιτών τιμών για τους καταναλωτές.

