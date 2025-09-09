Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η διαπραγμάτευση μεταξύ των έξι πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) αναφορικά με το ψήφισμα που θα εκδοθεί για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, δήλωσε την Τρίτη ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης.

Ο κ. Μαυρίδης ανέφερε ότι σήμερα το απόγευμα οι διαπραγματευτές των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει προσχέδιο ψηφίσματος γύρω από την παράνομη κράτηση των πέντε Ευρωπαίων πολιτών (στα κατεχόμενα), «θα συνέλθουμε με σκοπό να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας με βάση το προσχέδιο που έχει ετοιμάσει η κάθε πολιτική ομάδα ξεχωριστά», είπε σε Κύπριους δημοσιογράφους στο Στρασβούργο.

«Η πολιτική μου ομάδα με έχει ορίσει να είμαι ο διαπραγματευτής εκ μέρους της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σε αυτή τη διαπραγμάτευση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα επιχειρήσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Ρίχνοντας μια ματιά στα διαφορετικά προσχέδια, εν πολλοίς τα γεγονότα τίθενται σωστά», είπε ο κ. Μαυρίδης. επισημαίνοντας δύο στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να είναι επί λέξει μέσα στο τελικό ψήφισμα. «Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το κατοχικό καθεστώς είναι υποτελής διοίκηση στην Τουρκία και επομένως δεν έχει καμία νομική αναγνώριση, αλλά είναι παράνομο και η Τουρκία είναι νομικά υπεύθυνη για το τι συμβαίνει και για την παράνομη κράτηση των πέντε Ευρωπαίων πολιτών», τόνισε. «Το δεύτερο είναι ότι αυτή η παράνομη κράτηση είναι ουσιαστικά μία κίνηση εκβιασμού από το κατοχικό καθεστώς κατ’ εντολήν της Τουρκίας για να τερματιστεί η νομική διαδικασία που υπάρχει στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έγκλημα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ