Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Αλβανία, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ευρώπης και Εξωτερικών της χώρας, Igli Hasani. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την ετήσια Σύνοδο των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών της Αλβανίας, στην οποία συμμετείχε ως κύριος ομιλητής, ο κ. Κόμπος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, ανέδειξε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν «την ενίσχυση της συνοχής και της ανθεκτικότητας της ΕΕ, την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την ενδυνάμωση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, με έμφαση στη γειτονία και τις στρατηγικές συνεργασίες και την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των υποψήφιων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας».

Προστίθεται ότι στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός είχε σειρά συναντήσεων με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Bajram Begaj, τον Πρωθυπουργό Edi Rama, την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Elisa Spiropali και τον Υπουργό Εξωτερικών Igli Hasani. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας και τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τον ρόλο της Εκκλησίας στην προώθηση της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ