Η ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), καθώς και η έξαρση του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο. Παράλληλα, η κ. Δημητρίου ζήτησε τη στήριξη και παρέμβασή του κ. Berset για την άμεση απελευθέρωση των 5 Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παρανόμως στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τη σχετική γραπτή ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου καλωσόρισε τον κ. Berset και εξέφρασε τις ευχαριστίες της για το διαρκές ενδιαφέρον του Οργανισμού για την Κύπρο. Επανέλαβε τη δέσμευση της Βουλής και της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα υπό το φως της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των συναφών παραβιάσεων.

Η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για το πρόσφατο διάβημά της προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με την παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισθέντων από το κατοχικό καθεστώς. Ζήτησε τη στήριξη και παρέμβασή του για την άμεση απελευθέρωσή τους, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίποινα για τις νόμιμες διώξεις κατά σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών και υπονομεύουν την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο κ. Berset επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης φαινομένων όπως η παραπληροφόρηση, η άνοδος του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς, καθώς και οι προκλήσεις που εγείρει η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου και της θωράκισης των δημοκρατικών θεσμών.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κ. Γιώργος Γιάγκου.

Θέμα παράνομης κράτησης των 5 Ε/κ θέτουν Ερωτοκρίτου-Ευσταθίου προς Berset

Tο θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, έθεσαν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Alain Berset, τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Κωστής Ευσταθίου, κατά τη συνάντησή τους μαζί του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ. Berset στην Κύπρο, τα μέλη της αντιπροσωπείας έθεσαν το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων στα κατεχόμενα, «υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών τους ελευθεριών». «Στηλίτευσαν τις μεθοδεύσεις του παράνομου κατοχικού καθεστώτος, εκφράζοντας αγανάκτηση για τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση τους κάτω από απαράδεκτες συνθήκες», αναφέρεται. «Επισήμαναν, παράλληλα ότι η Τουρκία, ως κράτος μέλος του Οργανισμού, εξακολουθεί να κατέχει παράνομα μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρώντας μεγάλο αριθμό στρατευμάτων και παραβιάζοντας συστηματικά το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Γραμματέας «τόνισε ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), επισημαίνοντας ότι οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού».

Τέλος, αναφέρεται, η κ. Ερωτοκρίτου «υπογράμμισε» ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης οφείλει να διαθέτει τα μέσα για την άσκηση επιρροής και πιέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αποφάσεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Ο κ. Ευσταθίου, υπό την ιδιότητα του ως Εισηγητής της Συνέλευσης για το θέμα της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, «τόνισε ότι δεν πρέπει να επιδεικνύεται οποιαδήποτε ανοχή έναντι κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν αποφάσεις του Δικαστηρίου λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση παρέστη και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Γιάγκου.