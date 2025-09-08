Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσκεψη του ΓΓ του ΣτΕ στην Κύπρο και τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με τους διεθνείς εταίρους της, προωθώντας έμπρακτα τις αρχές της αλληλεγγύης, της σταθερότητας και του διαλόγου, καθώς και τον σεβασμό και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Alain Berset, στη Λευκωσία, η οποία συνιστά σημαντικό σταθμό στην κοινή αυτή προσπάθεια και αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, περήφανο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1961, συνεχίζει να το θεωρεί ζωτικό εταίρο στην προάσπιση των αρχών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Το έργο του Συμβουλίου στην προώθηση αυτών των αξιών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ανεκτίμητο και αποτελεί δέσμευση που η Κυπριακή Δημοκρατία συμμερίζεται πλήρως.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια παρέθεσε προς τιμήν του γεύμα εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τις συζητήσεις τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα διεθνούς και περιφερειακής σημασίας, ενώ επαναβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διασφαλίζει την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των ατόμων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τη σημασία πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων του Δικαστηρίου, τόσο σε σχέση με την Ουκρανία όσο και σε σχέση με την Κύπρο, όπου η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή εξακολουθούν να παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην προώθηση λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ζήτημα των προσφύγων, το δράμα των αγνοουμένων και την απαράδεκτη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς, ως ζωντανές υπενθυμίσεις της συνεχιζόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

Αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και σε δίαυλο ανθρωπιστικής προσφοράς, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην ασφαλή μεταφορά και διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και στην προστασία αμάχων από τις συνέπειες της βίας και των συγκρούσεων.

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μας και επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να αποτελεί φωνή υπέρ του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

