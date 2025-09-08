Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης την εκπαιδευτικό κ. Αγγελική Ριαλά στην οποία πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφια στην Επαρχία Λεμεσού.

«Από την Παιδεία αρχίζουν όλα: η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καλλιέργεια με βάθος. Δεν είναι μόνο το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Είναι το πώς στεκόμαστε απέναντι στον άλλον, το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη, τον διάλογο, την έγνοια για τον τόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε σήμερα το ψηφοδέλτιό μας στη Λεμεσό με μια αριστίνδην υποψηφιότητα που φέρνει μαζί της γνώση και εμπειρία σε θέματα Παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας διοίκησης» σημείωσε για την υποψηφιότητα της κ. Ριαλά η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά της η κ. Ριαλά ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμή όπως ανέφερε της επιλογής της ως αριστίνδην υποψήφια. Αναφέρθηκε δε στους τομείς προτεραιότητάς την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή δημόσια διοίκηση.

«Αυτά είναι τα θεμέλια που πρέπει να στηρίξουμε με πράξεις και πιστεύω ακράδαντα σε μια πολιτική που ξεκινά από τον άνθρωπο και επιστρέφει σε αυτόν και στον τόπο μας∙ μια πολιτική θεμελιωμένη σε πανανθρώπινες αξίες, με σεβασμό, αλήθεια και πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Ριαλά.