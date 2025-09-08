Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας χαιρετίζει τη εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, που έγινε σήμερα, για σύσταση Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στο Παραλίμνι καθώς και την υπογραφή των συμβάσεων για ανέγερση νέου Γυμνασίου στο Παραλίμνι αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως «οι δύο αποφάσεις της κυβέρνησης είναι σημαντικές, αφού προέκυψαν μετά από συνεχιζόμενες προσπάθειες του Δήμου και της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου - Δερύνειας και προστίθενται στην ήδη ολοκληρωμένη κτηριακή και αντισεισμική αναβάθμιση και επέκταση του Γυμνασίου Παραλιμνίου, κόστους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ».

Σημειώνεται ότι κατά τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος σημείωσε πως «η παρουσία τους, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στέλνει ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την εκπαιδευτική κοινότητα».

Τόνισε, επίσης, ότι «η υπογραφή για την ανάθεση του σχεδιασμού του δεύτερου Γυμνασίου Παραλιμνίου σηματοδοτεί την απαρχή της υλοποίησης ενός πάγιου και ιστορικού αιτήματος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, ενός έργου που θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού του υφιστάμενου σχολείου και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα στεγάζει και το αθλητικό γυμνάσιο της επαρχίας Αμμοχώστου».

«Στο δεύτερο αυτό Γυμνάσιο θα περιλαμβάνεται και στίβος με ταρτάν 400 μέτρων, οκτώ λωρίδων», είπε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι οικοδομικές εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2026.

Αναφέρθηκε επίσης «στην ιδιαίτερη σημασία για δημιουργία αυτόνομου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στο Παραλίμνι το οποίο θα επιτρέπει την ουσιαστικότερη και αμεσότερη ενασχόληση με τα εκπαιδευτικά ζητήματα της περιοχής».