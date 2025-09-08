Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι δεσμευμένη να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων, δήλωσε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραούνα, στον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, Νεμάνια Στάροβιτς, το πρωί της Δευτέρας, στη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Στάροβιτς σημείωσε ότι η Σερβία έχει μεγάλες προσδοκίες από την Κυπριακή Προεδρία για αυτό το θέμα.

Καλωσορίζοντας τον κ. Στάροβιτς, η κ. Ραούνα αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Βελιγράδι τον περασμένο Απρίλιο, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ευρώπη ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας. «Δεν ήταν τυχαίο ότι ξεκίνησε από τα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκίνησε από τη Σερβία. Είναι ένα μήνυμα της δέσμευσής μας ως Κύπρος, ως Κυπριακή Προεδρία, η οποία ξεκινά σε 114 ημέρες από σήμερα, να συνεργαστούμε στενά, προκειμένου να επιτύχουμε ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας», είπε.

Η Υφυπουργός πρόσθεσε ότι υπάρχει ανανεωμένη δυναμική στη διαδικασία διεύρυνσης και «πρέπει να την αξιοποιήσουμε με ουσιαστικό τρόπο, κάτι που απαιτεί πρόοδο εκ μέρους των υποψηφίων χωρών σε μια διαδικασία που βασίζεται στην αξία και στηρίζεται στην αρχή της αιρεσιμότητας. Την ίδια στιγμή, όπου οι εταίροι μας υλοποιούν αυτές τις καίριες μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα όπως το κράτος δικαίου, τότε και η ΕΕ πρέπει να ανταποδίδει και να παραδίδει κι εκείνη», σημείωσε.

Η κ. Ραούνα συνέχισε, αναφέροντας ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία με βαθιά δέσμευση να είμαστε έντιμοι μεσολαβητές. Επανέλαβε ότι υπάρχει βαθιά φιλία μεταξύ Κύπρου και Σερβίας και άριστες διμερείς σχέσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτό «μας θέτει σε θέση να εργαστούμε με δέσμευση, με φιλοδοξία, να συζητήσουμε σήμερα τον οδικό χάρτη, τα επόμενα βήματα, ώστε να φτάσουμε στον κοινό μας στόχο», είπε, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις Κύπρου και Σερβίας στηρίζονται σε μια βασική αρχή: «τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας των κρατών. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θέση αρχών σας στο Κυπριακό», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Στάροβιτς ευχαρίστησε την Υφυπουργό για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Κύπρο. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που άκουσα αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είμαι ο πρώτος Υπουργός από τις χώρες διεύρυνσης που σας επισκέπτεται πριν από την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», είπε.

Ο κ. Στάροβιτς πρόσθεσε ότι «ανυπομονούμε πραγματικά για την Προεδρία σας. Δεν θα κρύψω ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτήν, και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τα σχέδια που καταρτίζετε τώρα για την Προεδρία σας».

«Εκτιμούμε πραγματικά τη σταθερή και συνεχή στήριξη που η όμορφη, φιλική και, μπορώ να πω, αδελφική χώρα σας παρέχει εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε.

Επανέλαβε τα λόγια της Υφυπουργού για την παραδοσιακή φιλία και τις αδελφικές σχέσεις Κύπρου και Σερβίας, οι οποίες, όπως είπε, βασίζονται στις ίδιες κοινές αρχές που ακολουθούμε σε σχέση με το διεθνές δίκαιο.

«Το μήνυμά μου σε εσάς και σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές στην Κύπρο θα είναι σύντομο και απλό, αλλά πολύ ειλικρινές και άμεσο: “Η Κύπρος είναι μία”», είπε στα ελληνικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ