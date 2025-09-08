Σε συνεδρίες επιτροπών Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025, θα συμμετέχουν οι βουλευτές Νίκος Τορναρίτης (επικεφαλής) και Γιώργος Λουκαΐδης, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας ΚΣΣΕ.

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι, συγκεκριμένα οι Κύπριοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα συζητηθεί η πορεία συμμόρφωσης αριθμού κρατών μελών με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού, αναφέρεται.

Προστίθεται ακόμα ότι, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την στήριξη της ΚΣΣΕ σε ότι αφορά στην πορεία μεταρρυθμίσεων στο Καζακστάν, με τη διαφύλαξη της δημοκρατίας από τις παρενέργειες της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δραστηριότητες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη.

