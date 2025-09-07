Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην ΕΕ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, προσθέτοντας πως η διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα σε αυτές τις δύσκολες εποχές.

"Αυτή είναι μια υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας", δήλωσε ο κ. Κόμπος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Albanian Daily News, ενόψει της επίσκεψής του στην Αλβανία.

Σχολιάζοντας τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αλβανίας, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ακολουθούν ανοδική πορεία και έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Μίλησε για μια ανεξερεύνητη δυναμική σε όλους τους τομείς που αξίζει να ενισχυθεί για να αυξηθεί η οικονομική συνεργασία και να προωθηθούν οι επενδύσεις. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προώθηση νέων συμφωνιών, όπως μιας για Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου θεωρεί την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο για την ανάπτυξη συνεργειών.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες της Κύπρου κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από μέρους της τον Ιανουάριο, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η μετατόπιση της εστίασης της ΕΕ προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας ότι η περιοχή δεν είναι μόνο χώρος διαδοχικών κρίσεων, αλλά και περιοχή ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το μέλλον σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση, σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο και που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των Κυπρίων.

Σημείωσε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, βάσει του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, παραμένει προτεραιότητα της Κυβέρνησης και ο μοναδικός δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και της παράνομης διχοτόμησης της Κύπρου. «Οι προσπάθειές μας για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με αταλάντευτη αποφασιστικότητα και δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ. Προφανώς, η ίδια διάθεση πρέπει να εκφραστεί και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, δεν την έχουμε δει», ανέφερε.

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος συνεχίζει τη δραστήρια εμπλοκή της σε διάλογο με περιφερειακούς παράγοντες. «Η αποκλιμάκωση και οι διαρκείς διπλωματικές προσπάθειες είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος προόδου», δήλωσε. Σημείωσε ότι η Κύπρος αποτελεί στρατηγικό πυλώνα στην περιοχή και πύλη μεταξύ των διαφόρων περιοχών.