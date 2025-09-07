Συνέντευξη στα parapolitika έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη διοργάνωση του Eurobasket 2025.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος ξετύλιξε «μέσα από μια αυθόρμητη αθλητική συζήτηση όχι τόσο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά τον φίλαθλο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τον φανατικό υποστηρικτή της Πάφου, τον μαθητή που έτρεχε στα τέλη της δεκαετίας του '80 να αγοράζει το περιοδικό "Τρίποντο" από το περίπτερο, τον φοιτητή στη Νέα Υόρκη που λάτρευε τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ και φυσικά τον... γαύρο (όπως δηλώνει στην κάμερα του parapolitika.gr) που ταξίδεψε αυθημερόν στην Αθήνα για να ζήσει μαζί με την κόρη του τη θρυλική κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε ότι αφορά την ομάδα που θα υποστηρίζει στο επικείμενο ιστορικό παιχνίδι των "ερυθρόλευκων" με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League στις 17 Σεπτεμβρίου στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", η επιλογή του είναι ξεκάθαρη».

Δείτε το βίντεο: