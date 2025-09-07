Τους νεοδιορισθέντες Υπουργούς Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας συνεχάρη, με αναρτήσεις του στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

"Συγχαρητήρια Υβέτ Κούπερ για τον διορισμό σου ως Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσβλέπω στη συνέχιση της στενής συνεργασίας Κύπρου-ΗΒ και στην ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δυο χωρών", έγραψε ο κ. Κόμπος στην ανάρτησή του.

Ευχήθηκε, επίσης, στον "καλό του φίλο", τέως Υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, ό,τι καλύτερο στα νέα του καθήκοντα, ως Αναπληρωτή Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και Υπουργού Δικαιοσύνης.

Σε δεύτερη ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος συνεχάρη τον "νέο συνάδελφο Ντέιβιντ βαν Βέιλ για τον διορισμό του ως Υπουργoύ Εξωτερικών του Βασιλείου της Ολλανδίας. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία, τόσο διμερή μεταξύ Κύπρου και Ολλνδίας, όσο και εντός της ευρωπαϊκής μας οικογένειας", έγραψε.

Ευχαρίστησε, επίσης, τον τέως Υπουργό Εξωτερικών, Κάσπαρ Βέλντκαμπ για την "παραγωγική συνεργασία. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στα μελλοντικά σου εγχειρήματα", σημείωσε.