Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη φανερώνουν ότι συνεχίζει να υφίσταται η διάσταση απόψεων με την κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με την καταβολή των €25 εκατομμυρίων στον ΑΔΜΗΕ από μέρους της Κύπρου. Με φόντο τις δηλώσεις που γίνονται εκατέρωθεν, είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ενημερώσει για τους όρους και τις δεσμεύσεις που ανάλαβε για καταβολή των €125 εκατ. (25×5) τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επιβάλλεται, επίσης, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει επιτέλους τη θέση της σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει πρόθεση να προχωρήσει και να δεσμεύσει τη χώρα μας για ένα πολυδάπανο έργο, το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι δεν είναι βιώσιμο σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται και για τις οποίες η Κυβέρνηση δεν δίνει καμία πληροφόρηση; Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος του έργου υπολογίζεται σχεδόν στα €2 δισεκατομμύρια χωρίς όμως να υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Πέραν τούτου σημειώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για καταβολή εξ ημισείας των εξόδων που θα γίνουν σε περίπτωση που το έργο διακοπεί και την ευθύνη δεν θα φέρει ο ΑΔΜΗΕ.

Το ΑΚΕΛ από θέση αρχής δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι υποστηρίζει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έχει τεράστια σημασία τα όποια έργα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση να είναι βιώσιμα και να απολήγουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας και όχι σε βάρος τους».